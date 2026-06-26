Тефлоновые сковородки им не конкуренты: какие служат гораздо дольше и не портятся от вилок

Эта кухонная посуда оправдает все ожидания

Тефлоновые сковородки, которые еще недавно считались удобным стандартом на кухне, постепенно теряют популярность. Все больше людей отказываются от них из-за короткого срока службы и ограниченной устойчивости к повреждениям.

Альтернативой эксперты называют сковородки из углеродистой стали. Они не обладают искусственным покрытием, а их антипригарные свойства формируются естественно во время использования. Со временем такая поверхность становится только лучше, а не хуже, как в случае с тефлоном, как написали в Onet Dom.

Углеродистая сталь выдерживает высокие температуры, не боится металлических принадлежностей и может служить десятилетиями. Такие сковородки быстро нагреваются, хорошо держат тепло и подходят для разных типов плит, а также духовки.

Сковорода из углеродистой стали. Фото: Эпицентр

В то же время они нуждаются в простом уходе: их нельзя оставлять в воде или мыть в посудомойке. После использования достаточно промыть, высушить и слегка смазать растительным маслом.

Специалисты объясняют, что тефлоновые сковородки хотя и имеют антипригарное покрытие, позволяющее готовить без масла и легко мыть посуду, но имеют существенный минус — быстро изнашиваются. Достаточно царапины от металлических принадлежностей или перегрева, и сковорода теряет свои свойства. В среднем тефлон служит около 2–3 лет, после чего его приходится заменять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что использовать для того, чтобы не прилипала еда к сковороде.