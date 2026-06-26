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Тефлоновые сковородки им не конкуренты: какие служат гораздо дольше и не портятся от вилок

Автор
Марина Бондаренко
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Какова есть альтернатива тефлону Новость обновлена 26 июня 2026, 09:02
Какова есть альтернатива тефлону. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта кухонная посуда оправдает все ожидания

Тефлоновые сковородки, которые еще недавно считались удобным стандартом на кухне, постепенно теряют популярность. Все больше людей отказываются от них из-за короткого срока службы и ограниченной устойчивости к повреждениям.

Альтернативой эксперты называют сковородки из углеродистой стали. Они не обладают искусственным покрытием, а их антипригарные свойства формируются естественно во время использования. Со временем такая поверхность становится только лучше, а не хуже, как в случае с тефлоном, как написали в Onet Dom.

Углеродистая сталь выдерживает высокие температуры, не боится металлических принадлежностей и может служить десятилетиями. Такие сковородки быстро нагреваются, хорошо держат тепло и подходят для разных типов плит, а также духовки.

Какую сковороду купить вместо тефлоновой
Сковорода из углеродистой стали. Фото: Эпицентр

В то же время они нуждаются в простом уходе: их нельзя оставлять в воде или мыть в посудомойке. После использования достаточно промыть, высушить и слегка смазать растительным маслом.

Специалисты объясняют, что тефлоновые сковородки хотя и имеют антипригарное покрытие, позволяющее готовить без масла и легко мыть посуду, но имеют существенный минус — быстро изнашиваются. Достаточно царапины от металлических принадлежностей или перегрева, и сковорода теряет свои свойства. В среднем тефлон служит около 2–3 лет, после чего его приходится заменять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что использовать для того, чтобы не прилипала еда к сковороде.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Альтернатива #Сковородка