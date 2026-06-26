Тефлонові сковорідки їм не конкуренти: які служать набагто довше та не псуються від виделок

Цей кухонний посуд виправдає всі очікування

Тефлонові сковорідки, які ще нещодавно вважалися зручним стандартом на кухні, поступово втрачають популярність. Все більше людей відмовляються від них через короткий термін служби та обмежену стійкість до пошкоджень.

Альтернативою експерти називають сковорідки з вуглецевої сталі. Вони не мають штучного покриття, а їх антипригарні властивості формуються природно під час використання. З часом така поверхня стає лише кращою, а не гіршою, як у випадку з тефлоном, як написали в "Onet Dom".

Вуглецева сталь витримує високі температури, не боїться металевого приладдя та може служити десятиліттями. Такі сковорідки швидко нагріваються, добре тримають тепло і підходять для різних типів плит, а також духовки.

Сковорідка з вуглецевої сталі. Фото: Епіцентр

Водночас вони потребують простого догляду: їх не можна залишати у воді чи мити в посудомийці. Після використання достатньо промити, висушити та злегка змастити олією.

Фахівці пояснюють, що тефлонові сковорідки хоча і мають антипригарне покриття, яке дозволяє готувати без олії та легко мити посуд, але вони мають суттєвий мінус — швидко зношуються. Достатньо подряпини від металевого приладдя або перегріву, і сковорідка втрачає свої властивості. У середньому тефлон служить близько 2–3 років, після чого його доводиться замінювати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що використовувати для того, аби не прилипала їжа до сковорідки.