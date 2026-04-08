Самый дорогой мобильный номер "Киевстара" стоит миллион гривен: как он выглядит и где купить
Список с лотами постоянно обновляется
Один из популярных мобильных операторов Украины "Киевстар" проводит регулярные аукционы. На них продают красивые номера телефонов, а часть вырученных деньг идет на помощь ВСУ.
На один из аукционов обратила внимание пользовательница Threads. Она отметила, что стоимость одного из самых дорогих номеров может достигать миллиона гривен.
"Теперь я видела все. Аукцион красивых номеров от Киевстар. Кто хочет за лям?", — пишет пользовательница.
Сколько стоят номера и условия аукциона?
Аукцион "Киевстар" под названием "Красивый номер" проводит продажу мобильного номера, содержащего повторяющиеся комбинации цифр, легко воспринимается и запоминается. Список номеров регулярно обновляется. Когда аукцион активен, человек может делать ставки и соперничать с другими участниками.
Правила:
- Выбираете номер, который хочется
Воспользуйтесь поиском или просто просмотрите список номеров
- Делаете ставки
Перед этим напомните ваш текущий номер. Это необходимо для связи с вами.
- Соревнуетесь с другими
Следить за ходом аукциона можно на сайте. Также участнику отправят SMS, если его ставку перебьют
- Можете подключить номер
Стоимость:
На данный момент (8 апреля 2026) самый дорогой номер аукциона стоит 1 миллион гривен и выглядит он следующим образом — +380 77 333 33 33 (старт аукциона по нему — 15 апреля). На втором месте номер +380 77 777 77 07 за 500 тысяч гривен (аукцион проводится до 15 апреля).
Напомним, ранее мы писали о том, на какой бытовой химии и средствах для гигиены можно сэкономить до 150 грн в "АТБ".