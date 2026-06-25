Пополнить счет как раньше уже не удастся: какую услугу окончательно закрывает Киевстар

Некоторым абонентам придется менять привычки

Мобильный оператор Киевстар с 1 июля прекращает работу сервиса пополнения счета, ранее пользовавшегося спросом. Абонентов предупредили, что один из кодов и специальный номер больше не будут доступны.

Речь идет об услуге "Мобильный платеж", которую окончательно закроют с указанной даты. В компании сообщили, что USSD-команда *134# и голосовое меню по номеру 899 перестанут функционировать.

Такое решение объяснили тем, что этот способ пополнения постепенно утратил популярность. По информации пресс-службы оператора, внутренняя статистика свидетельствует, что в 2026 году украинцы все чаще пользуются современными цифровыми сервисами для пополнения мобильного счета.

Как сейчас можно пополнить счет Киевстар

Без дополнительной комиссии это можно сделать через приложение "Мой Киевстар".

Чаще абоненты пользуются мобильными банковскими приложениями, в частности Приват24, monobank и приложением Ощадбанк. Также доступно пополнение через платежные сервисы и электронные кошельки.

Какие тарифы действуют сейчас

Среди актуальных предложений остается линейка "Все вместе". Пакет "Легкий" стоит от 290 до 370 гривен в месяц, "Крутой контракт" — от 350 до 450 гривен, а для людей от 60 лет и лиц с инвалидностью предусмотрен тариф за 220 гривен.

Итоговая стоимость зависит от объема услуг, в частности, количества гигабайтов мобильного интернета и минут для звонков на другие сети и за рубеж. На цену также могут влиять перенос номера от другого оператора и акционные условия для новых абонентов, когда в течение первых месяцев или даже года плата может быть ниже стандартной. Условия таких предложений следует уточнять отдельно.

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