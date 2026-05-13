Ваш мобильный номер могут отдать другим людям: как и почему такое происходит в Украине

Новый владелец SIM-карты может потенциально получить доступ к части чужой цифровой жизни

Если мобильный номер не пополнять и не использовать — через год его могут деактивировать, а затем и вовсе перепродать кому-то другому. Случаи, когда умерший человек снова "появляется" в телеграмме или других мессенджерах не редкость, ведь номер является еще и идентификатором для аккаунтов в приложениях, банках, даже бонусных программах магазинов.

Номерной ресурс ограничен, поэтому неактивные номера возвращают в обращение. Это создает риски как для бывшего владельца, так и проблемы для нового. Об этом "Телеграф" подробнее рассказывал в материале: Один год без пополнения — и ваш номер отдадут другому: что нужно знать украинцам и какие угрозы.

В частности, новый владелец может получать нежелательные SMS-коды или даже звонки от коллекторов, а старый владелец потерять доступ к аккаунтам, где номер является универсальным идентификатором. В Украине у каждого оператора своя политика. В основном – номер деактивируют через год, больше только в Vodafone. "Карантинный" период также отличается, когда номер не возвращается в обращение.

Деактивация номеров в Украине/Инфографика "Телеграфа", ШИ

В Киевстаре период — 365 дней после последнего пополнения счета или оплаты тарифа. Последние 91 день режим разрешает только входящие звонки и SMS. Затем номер деактивируется. Для поддержания номера требуется пополнение не менее 30 грн.

У lifecell – 365 дней после последнего пополнения. Если SIM-карта неактивна, номер извлекается из обслуживания.

– 365 дней после последнего пополнения. Если SIM-карта неактивна, номер извлекается из обслуживания. В Vodafone Украина – 370 дней с момента последнего пополнения на сумму от 5 грн, затем период в 90 дней с ограничениями и впоследствии деактивация.

Как сообщили "Телеграфу" в компании Vodafone, карантинный период длится два года. "В течение 2 лет после деактивации номер может быть продан только при обращении последнего владельца (после прохождения идентификации). Для этого есть отдельная страница на сайте: "Восстановление и разблокировка номера", — говорится в ответе на запрос. Только после двух лет номер возвращают в обращение. Есть также и новые номерные диапазоны, в частности с кодом сети7.

