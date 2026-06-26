Чому в "АТБ" зникає мобільний зв'язок: чи може магазин навмисно "глушити" сигнал

За словами фахівця, причин може бути декілька

Клієнти мережі "АТБ" нерідко помічають дивну закономірність: варто зайти до магазину, як мобільний інтернет перестає працювати, а інколи зникає і зв'язок. Дехто навіть повідомляє, що після виходу зі супермаркету смартфон ще деякий час не може нормально підключитися до мережі.

"Телеграф" звернувся з цим запитанням до служби підтримки мережі супермаркетів і з'ясував ймовірну причину.

Користувачі форуму на Reddit поскаржилися, що майже в кожному "АТБ" їхні телефони втрачають зв'язок та мобільний інтернет, а іноді переходять у роумінг. Через це у них виникла підозра, чи не "глушить" магазин сигнал навмисно.

Проблема є масовою

Оператор чат-боту мережі "АТБ" запевнив нас, що компанія не займається глушінням сигналу. Втім, пояснити причини зникнення зв'язку в магазинах теж не зміг.

Служба підтримки "АТБ"

Водночас відповідь на запитання дав інший користувач на Reddit, який працює інженером одного з мобільних операторів. За його словами, з боку компанії такі дії були б незаконними. Втім, існує ще декілька причин поганого зв’язку в магазинах.

Зокрема, значний вплив на якість сигналу можуть мати будівельні матеріали. Чимало магазинів АТБ облаштовані у реконструйованих старих будівлях, де використовувався масивний залізобетон.

Саме він здатний суттєво послаблювати проходження радіосигналу, через що всередині приміщення мобільний інтернет і зв'язок працюють значно гірше.

Експерт зазначає, що у таких випадках проблему можна вирішити встановленням спеціальних репітерів або внутрішніх систем покриття. Подібні рішення часто використовують у великих торговельних центрах, особливо якщо є підземні поверхи чи товсті бетонні перекриття.

Якщо після виходу з магазину зв'язок не відновлюється, причина також може бути технічною. Смартфон може продовжувати утримувати з'єднання із базовою станцією, сигнал від якої слабкий.

У такій ситуації інженер радить увімкнути авіарежим на 3–10 секунд, а потім вимкнути його. Телефон повторно зареєструється в мережі та, найімовірніше, підключиться до іншої базової станції зі стабільнішим сигналом.

Відповідь інженера

Також спеціаліст рекомендує не ігнорувати проблеми зі зв'язком у певних місцях. Якщо сигнал регулярно зникає в одному районі чи будівлі, варто повідомити про це свого мобільного оператора.

За його словами, такі звернення перевіряють: інколи після цього оператори розглядають можливість встановлення нової базової станції або виявляють незаконні репітери, які можуть створювати перешкоди для мобільної мережі.

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