Бросил машину на газоне и остался без денег: какие штрафы грозят водителям

В Украине такие нарушения наказываются немалым штрафом

Многие водители считают, что оставить автомобиль на газоне на несколько минут — незначительное нарушение. Однако украинское законодательство трактует такие действия по-другому: парковка на газонах считается нарушением правил благоустройства населенных пунктов и за него предусмотрена административная ответственность.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

Согласно Закону Украины "О благоустройстве населенных пунктов", на объектах благоустройства запрещается повреждать или уничтожать газоны и другие элементы озеленения. К числу таких объектов относятся парки, скверы, придомовые территории и другие зеленые зоны. Парковка автомобиля на траве нередко приводит к повреждению газонного покрытия, поэтому такие действия могут квалифицироваться как нарушение правил благоустройства.

Наказание за такие нарушения предусмотрено статьей 152 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 340 до 1360 гривен. Для должностных лиц и предпринимателей санкции значительно строже — от 850 до 1700 гривен.

Фиксировать нарушения и составлять административные протоколы могут уполномоченные представители органов местного самоуправления, муниципального караула или полиции в соответствии с предоставленными им полномочиями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новом знаке, за игнорирование которого водителям грозит большой штраф.