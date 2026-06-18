Включил музыку — поплатился: какие штрафы грозят шумным украинцам даже днем

Даже днем слишком громкий телевизор или домашний кинотеатр могут стать основанием для наказания.

Многие украинцы знают правило о запрете шуметь с 22:00 до 8:00 и считают, что в другое время могут без ограничений громко слушать музыку или смотреть телевизор. Однако это не так.

В Украине действуют нормы КУАП, ограничивающие уровень шума в жилых домах не только в ночное время, но и в течение дня. За нарушение этих правил можно получить штраф.

Согласно законодательству и санитарным нормам, в жилых домах днем уровень шума не должен превышать 55 децибел, а непосредственно в жилых комнатах — 40 децибел. Это сравнимо с громкостью обычного разговора двух человек на расстоянии метра или фоновым шумом в небольшом кафе.

Если соседи пожалуются на чрезмерный шум, то на место могут вызвать полицию. В некоторых случаях уровень шума проверяют с помощью сертифицированного шумомера. Также к проверке может приобщаться Госпотребслужба.

За превышение установленных норм предусмотрена ответственность по статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 85 до 255 гривен. Если нарушение совершено повторно в течение года, сумма растет до 255-510 гривен, а также могут конфисковать звуковоспроизводственную аппаратуру.

Таким образом, "тихие часы" с 22:00 до 8:00 являются лишь дополнительным ограничением. Требования по допустимому уровню шума в жилых домах действуют круглосуточно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф придется заплатить родителям, чей ребенок прогуливает школу.