Кондиционер не понадобится: как охладить комнату с помощью фольги и воды

Страну захватывает раскаленный воздух

Охладить комнату можно без кондиционера – на помощь придет фольга и вода. Способы снизить температуру воздуха в комнате актуальны сейчас, когда Украину покрывает жара.

"Телеграф" рассказывает, как использовать фольгу и воду для охлаждения комнаты. Нюансы использования этих бюджетных трюков подсказал искусственный интеллект Gemini.

Фольга – только снаружи, а не изнутри

Известно, что фольга отражает солнечные лучи и часто люди, пытаясь защититься от палящего солнца, клеят ее на стекло с внутренней стороны окна. Однако это ошибка – солнечные лучи уже нагрели стеклопакет, тепло все равно проникнет в комнату.

Фольгу лучше крепить с наружной стороны окна с помощью малярного скотча. Также важно не перепутать стороны фольги – блестящая сторона должна "смотреть" на улицу. Именно эта зеркальная поверхность способна отражать до 90% излучения, не пропуская тепло в дом.

Вода – замороженные бутылки с секретом

Ставить холодную воду в тазиках в комнате – неэффективно. Она не сильно охладит воздух, а вместо этого превратит ваш дом на "баню" с влажным воздухом.

Чтобы вода работала на охлаждение, необходимо запустить правильные физические процессы. Хорошим решением станут "крио-бутылки". Сделать их просто – наберите воду в пластиковые бутылки, в каждую добавьте по 2–3 столовых ложки соли и положите в морозильную камеру.

Когда они замерзнут, расставьте эти бутылки по комнате. Соленая вода будет таять дольше и лучше охладит комнату. Если есть возможность – направьте на замороженные бутылки поток воздуха от вентилятора, так прохладный воздух будет активнее распространяться по комнате.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко назвал "Телеграфу" несколько сценариев, как Украина переживет жару. Массовое использование кондиционеров заметно увеличивает потребление электроэнергии.