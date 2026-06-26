Не алкоголь и закуска: в "АТБ" назвали товары, которые воруют чаще всего

Продукты выносят и не оплачивают

В сети "АТБ" ответили на один из самых популярных вопросов покупателей относительно убытков от краж. Как оказалось, стереотип о том, что чаще всего из полок супермаркетов тайно выносят алкогольные напитки, ошибочно. На самом деле злоумышленники чаще всего посягают на продукцию для личного употребления, а также своих домашних любимцев.

Товары, которые чаще всего пытаются украсть, назвали представители сети "АТБ". Они ответили на один из самых распространенных вопросов о сети.

В список наиболее часто угоняемых товаров вошли:

сливочное масло;

глазированные шоколадные сырки;

порционный корм для животных (в стограммовых пачках);

любые мелкие товары, расположенные в прикасовой зоне магазинов.

Чаще всего воруют у "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Права покупателя и магазина в случае подозрения на воровство

Ссылаясь на разъяснение экспертов сайта "Торгсофт", издание отмечает, что по закону администрация или охрана магазина не имеют права проводить принудительный осмотр карманов или сумок посетителей без их согласия. Такие действия со стороны сотрудников маркета могут расцениваться как незаконное задержание или нарушение неприкосновенности частной жизни.

В случае возникновения подозрений действуют следующие правила и права:

Процедура осмотра: Работник супермаркета может только вежливо попросить покупателя добровольно показать содержимое вещей. Даже если клиент соглашается, он должен самостоятельно достать и продемонстрировать вещи – заглядывать или лезть руками в чужую сумку персонала строго запрещено. Вызов полиции: Если у работников есть обоснованные подозрения, они имеют право вызывать правоохранителей. Однако для этого требуются четкие доказательства: срабатывание сигнализационной рамки на выходе, записи с камер видеонаблюдения или свидетельства продавцов, охраны или других покупателей, лично видевших факт кражи. Права покупателя, обвиняемого:

Клиент имеет законное право требовать прямых доказательств правонарушения (например, просмотр видео с камер).

Покупатель может отказаться уходить в какие-либо служебные помещения или комнату охраны.

В случае безосновательной клеветы, унижения чести, достоинства или причинения морального вреда, гражданин имеет право самостоятельно обратиться в полицию, суд или инспекцию по защите прав потребителей.

Как создавался "АТБ"

Совладелец "АТБ" Виктор Карачун рассказывал, что в далеком 1993 году, когда создавался бизнес, сейчас выросший в крупнейшую в Украине сеть розничной торговли, владельцы опасались, что посетители супермаркетов будут воровать товар с полок, если тот будет в открытом доступе. Они рассматривали идею торговли в формате "гастроном" — через прилавок.