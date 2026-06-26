Не алкоголь і закуска: в "АТБ" назвали товари, які крадуть найчастіше

Продукти виносять і не оплачують

У мережі "АТБ" дали відповідь на одне з найпопулярніших запитань покупців щодо збитків від крадіжок. Як виявилося, стереотип про те, що найчастіше з полиць супермаркетів таємно виносять алкогольні напої, є хибним. Насправді зловмисники найчастіше зазіхають на продукцію для особистого вживання, а також для своїх домашніх улюбленців.

Товари, які найчастіше намагаються вкрасти назвали представники мережі "АТБ". Вони відповіли на одне з найпоширеніших питань про мережу.

До списку товарів, які намагаються викрасти найчастіше, увійшли:

вершкове масло;

глазуровані шоколадні сирки;

порційний корм для тварин (у стограмових пачках);

будь-які дрібні товари, що розміщені у прикасовій зоні магазинів.

Що найчастіше крадуть в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Права покупця та магазину у разі підозри на крадіжку

Посилаючись на роз'яснення експертів сайту "Торгсофт", видання зазначає, що за законом адміністрація чи охорона магазину не мають права проводити примусовий огляд кишень або сумок відвідувачів без їхньої на те згоди. Такі дії з боку співробітників маркету можуть розцінюватися як незаконне затримання чи порушення недоторканності приватного життя.

У разі виникнення підозр діють такі правила та права:

Процедура огляду: Працівник супермаркету може лише ввічливо попросити покупця добровільно показати вміст речей. Навіть якщо клієнт погоджується, він повинен самостійно дістати й продемонструвати речі — зазирати чи лізти руками в чужу сумку персоналу суворо заборонено. Виклик поліції: Якщо у працівників є обґрунтовані підозри, вони мають право викликати правоохоронців. Проте для цього потрібні чіткі докази: спрацювання сигналізаційної рамки на виході, записи з камер відеоспостереження або свідчення продавців, охорони чи інших покупців, які особисто бачили факт крадіжки. Права покупця, якого звинувачують:

Клієнт має законне право вимагати прямі докази правопорушення (наприклад, перегляд відео з камер).

Покупець може відмовитися йти у будь-які службові приміщення чи кімнату охорони.

У разі безпідставного наклепу, приниження честі, гідності чи завдання моральної шкоди, громадянин має право самостійно звернутися до поліції, суду або інспекції з питань захисту прав споживачів.

Як створювався "АТБ"

Співвласник "АТБ" Віктор Карачун розповідав, що у далекому 1993 році, коли створювався бізнес, що зараз виріс до найбільшої в Україні мережі роздрібної торгівлі, власники побоювалися, що відвідувачі супермаркетів будуть красти товар з полиць, якщо той буде у відкритому доступі. Вони розглядали ідею торгівлі у форматі "гастроном" — через прилавок.