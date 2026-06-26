И дело не в жаркой погоде: как спасти помидоры от растрескивания

Растрескивание помидоров можно легко предотвратить

Многие огородники активно ухаживают за помидорами, рассчитывая на обильный и вкусный урожай. Однако даже при правильном уходе плоды часто начинают трескаться, что портит их вид и уменьшает срок хранения.

Как объясняют специалисты из "Оkdiario", главная причина такой проблемы — не количество воды, а резкие перепады влаги в почве. Когда растение долгое время испытывает недостаток воды, а затем получает его избыток, помидор быстро набирает жидкость изнутри. В результате мякоть расширяется быстрее, чем кожура, и появляются трещины.

Такие повреждения опасны не только для внешнего вида. Из-за открытой кожицы плоды становятся уязвимыми к бактериям, грибкам и вредителям, что ускоряет их порчу.

Помидор треснул. Фото: УНИАН

Как этого избежать

Важно обеспечить регулярный и равномерный полив. Огородникам советуют не допускать полного пересыхания почвы, а затем резкой "заливки" растений. Самый простой способ проверки — погрузить палец в землю на несколько сантиметров: если почва влажная, полив не нужен.

В жаркие летние месяцы контроль влаги должен быть особенно внимательным, ведь вода улетучивается значительно быстрее.

Также важно правильно поливать растения – воду следует подавать непосредственно под корень, избегая листьев и плодов. Это помогает предотвратить болезни и укрепляет корневую систему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что добавить в лунку с помидорами, чтобы были огромные плоды.