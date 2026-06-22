Одно действие – и помидоры начинают плодоносить как сумасшедшие: чем их посыпать

Этот кухонный ингредиент творит чудеса на грядке

Если помидоры плохо растут или дают слабый урожай, это может быть связано с нехваткой питательных веществ. Один фермер поделился простым методом, который он применяет с начала лета и который, по его словам, значительно улучшает плодоношение.

Он подпитывает растения натуральным удобрением, которое легко сделать дома. Для этого нужен только доступный ингредиент, который есть почти в каждом хозяйстве, как написали в "Super Express".

По словам опытного садовника, он использует обычную яичную скорлупу. Перед употреблением ее промывают, высушивают, измельчают в порошок и рассыпают вокруг кустов, слегка смешивая с почвой. Такое удобрение дает растениям кальций и другие полезные вещества, укрепляющие корни и улучшающие развитие плодов.

Этот "мусорный" ингредиент делает помидоры невероятно плодородными. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Использовать смесь советуют раз в 3-4 недели. Важно хорошо измельчать скорлупу, ведь большие куски разлагаются очень медленно и не дают быстрого эффекта. Также не стоит преувеличивать с количеством – избыток кальция может мешать усвоению других элементов.

Ранее "Телеграф" писал о том, как с помощью экологических методов, которые использовали еще наши бабушки, можно защитить помидоры от тли и белокрылки.