І справа не в спекотній погоді: як врятувати помідори від розтріскування

Розтріскування помідорів можна легко запобігти

Багато городників активно доглядають за помідорами, розраховуючи на щедрий і смачний врожай. Однак навіть за правильного догляду плоди часто починають тріскатися, що псує їхній вигляд і зменшує термін зберігання.

Як пояснюють фахівці з "Оkdiario", головна причина такої проблеми — не кількість води, а різкі перепади вологи в ґрунті. Коли рослина тривалий час відчуває нестачу води, а потім отримує її надлишок, помідор швидко набирає рідину зсередини. У результаті м’якоть розширюється швидше, ніж шкірка, і з’являються тріщини.

Такі пошкодження небезпечні не лише для зовнішнього вигляду. Через відкриту шкірку плоди стають вразливими до бактерій, грибків і шкідників, що прискорює їх псування.

Помідор тріснув. Фото: УНІАН

Як цього уникнути

Важливо забезпечити регулярний і рівномірний полив. Городникам радять не допускати повного пересихання ґрунту, а потім різкого "заливання" рослин. Найпростіший спосіб перевірки — занурити палець у землю на кілька сантиметрів: якщо ґрунт вологий, полив не потрібен.

У спекотні літні місяці контроль вологи має бути особливо уважним, адже вода випаровується значно швидше.

Також важливо правильно поливати рослини — воду варто подавати безпосередньо під корінь, уникаючи листя та плодів. Це допомагає запобігти хворобам і зміцнює кореневу систему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що додати в лунку з помідорами, аби були величезні плоди.