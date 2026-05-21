Добавьте это в лунку с помидорами: они скажут спасибо и наградят огромными плодами

Удивительное дело, от чего порой зависит урожай. Что только предприимчивый народ не добавляет в лунки, чтобы получить щедрый урожай. Например, некоторые старые люди убеждены, что только это средство помогает им выращивать просто огромные помидоры, вкуснейшие и причем много.

Что обычно добавляют в лунку при высадке рассады? Луковая шелуха, яичная скорлупа, древесный пепел, остатки рыбы или мясную сукровицу… Фантазия богатая, не правда ли?) Но в каждом отдельном случае есть свои нюансы, ведь на животный белок сбегаются голодные вредители, а шелуха или скорлупа может долго разлагаться, пока попадет в зону корневой системы растения.

Есть одно средство, недорогое и доступное, от которого практически любая культура скажет спасибо, а помидоры сделают реверанс и отблагодарят крупными и ароматными плодами.

Речь идет об овсянке. Да, обычные овсяные хлопья, желательно измельченные в кофемолке . 1 стакан этой волшебной смеси на квадратный метр при перекопке перед высадкой рассады, или непосредственно в лунку по 2 чайные ложки.

Овсянка стоит совсем недорого и найдется почти на каждой кухне

Этот простой рецепт на самом деле не так прост как кажется. Причиной благотворного влияния, которое оказывает овсянка на помидор, это способность измельченных хлопьев буквально притягивать к себе положительные микроорганизмы. А это те самые "товарищи", от которых зависит плодородие почвы.

Почему овсянку нужно добавлять в землю с помидорами. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

В качестве бонуса предлагаем еще и такой рецепт из овсянки, который придется по нраву вашим огурчикам. 1 стакан хлопьев на 10 литров воды, настояться 3-4 дня, после чего по 1 литру на растение подлить на влажную землю. Вы удивитесь, как хорошо это "смузи" отразится на ваших огуречных посадках.

