Укр

Добавьте это в лунку с помидорами: они скажут спасибо и наградят огромными плодами

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Благодаря этому копеечному продукту из кухни томаты растут как на дрожжах
Благодаря этому копеечному продукту из кухни томаты растут как на дрожжах. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Удивительное дело, от чего порой зависит урожай. Что только предприимчивый народ не добавляет в лунки, чтобы получить щедрый урожай. Например, некоторые старые люди убеждены, что только это средство помогает им выращивать просто огромные помидоры, вкуснейшие и причем много.

Что обычно добавляют в лунку при высадке рассады? Луковая шелуха, яичная скорлупа, древесный пепел, остатки рыбы или мясную сукровицу… Фантазия богатая, не правда ли?) Но в каждом отдельном случае есть свои нюансы, ведь на животный белок сбегаются голодные вредители, а шелуха или скорлупа может долго разлагаться, пока попадет в зону корневой системы растения.

Есть одно средство, недорогое и доступное, от которого практически любая культура скажет спасибо, а помидоры сделают реверанс и отблагодарят крупными и ароматными плодами.

Речь идет об овсянке. Да, обычные овсяные хлопья, желательно измельченные в кофемолке. 1 стакан этой волшебной смеси на квадратный метр при перекопке перед высадкой рассады, или непосредственно в лунку по 2 чайные ложки.

Цены на овсянку в Украине май 2026
Овсянка стоит совсем недорого и найдется почти на каждой кухне

Этот простой рецепт на самом деле не так прост как кажется. Причиной благотворного влияния, которое оказывает овсянка на помидор, это способность измельченных хлопьев буквально притягивать к себе положительные микроорганизмы. А это те самые "товарищи", от которых зависит плодородие почвы.

Почему овсянку нужно добавлять в землю с помидорами
Почему овсянку нужно добавлять в землю с помидорами. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

В качестве бонуса предлагаем еще и такой рецепт из овсянки, который придется по нраву вашим огурчикам. 1 стакан хлопьев на 10 литров воды, настояться 3-4 дня, после чего по 1 литру на растение подлить на влажную землю. Вы удивитесь, как хорошо это "смузи" отразится на ваших огуречных посадках.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 4 способа помогут избавиться от пырея.

Теги:
#Помидоры #Овсянка #Сад #Огород