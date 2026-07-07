Кухонная плитка уходит в прошлое: покрытие, которое легко моется и устанавливается без ремонта

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Кухонная плитка много лет была стандартным напольным выбором благодаря своей долговечности и удобству. Однако современные владельцы жилья все чаще ищут более простые способы обновить кухню.

Новые покрытия позволяют изменить интерьер без длительного ремонта и излишних затрат. Такие решения становятся популярными из-за быстрого монтажа и практичности в ежедневном использовании, как написали в "ОkDiario".

Одним из новых трендов стали покрытия, которые можно устанавливать прямо поверх старого пола. Такой подход позволяет не снимать плитку, избежать большого количества мусора и сократить время работ.

Особую популярность получил виниловый пол. Ее часто выбирают для кухонь, поскольку он устойчив к влаге, перепадам температуры и ежедневной нагрузке. Кроме того, современные модели могут имитировать дерево, камень или керамику, потому помогают быстро изменить облик помещения.

Виниловый пол. Фото: Телеграф

Еще одно преимущество такого покрытия – простой монтаж. Многие варианты имеют замковую систему, благодаря чему пол можно установить гораздо быстрее, чем во время традиционного ремонта. Уход за винилом также не требует много усилий: поверхность легко очищается и она меньше боится пятен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что открытые полки на кухне теряют популярность. Альтернативные варианты мебели помогут поддерживать чистоту и порядок.