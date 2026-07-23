Этот забор уходит в прошлое: какая альтернатива захватывает тренды

Горизонтальные конструкции все чаще стали преобладать в дизайне заборов

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На протяжении десятилетий кованые железные ворота с вертикальными прутьями были стандартным изображением фасада дома. Однако в последнее время данный вариант уже устарел и не отвечает эстетическим потребностям владельцев домом.

Место традиционных заборов все чаще занимают более современные и практичные альтернативы — горизонтальные периметральные ограждения в сплошном или полусплошном исполнении, а также перфорированный листовой металл с рисунком. Они имеют ряд существенных преимуществ. Об этом сообщает losandes.

Горизонтальные конструкции стали одним из самых популярных стилей заборов в мире, и причина кроется в их визуальной привлекательности. Горизонтальные линии, как правило, создают более чистый и архитектурный вид по сравнению с традиционными вертикальными конструкциями.

Дом с комбинированным периметральным ограждением/Фото: losandes.com.ar

Этот эффект не ограничивается только эстетикой: горизонтальная планировка визуально расширяет и делает пространство более открытым, что особенно ценно на небольших городских участках, где каждый метр воспринимаемого пространства имеет значение. Это одна из причин, почему этот стиль так хорошо работает на фасадах домов, где доступная ширина ограничена.

В своем сплошном варианте горизонтальная ширма обеспечивает полную приватность, подобно традиционному сплошному забору, но с гораздо более современными линиями. В полусплошном варианте, с небольшими зазорами между рейками или панелями, она позволяет воздуху и свету циркулировать, при этом блокируя большую часть обзора с улицы. Этот баланс между уединением и открытостью является одним из самых сильных трендов 2026 года. Кроме того, в ветреные дни полузакрытая конструкция испытывает меньшую структурную нагрузку, чем полностью закрытая стена из массива дерева или металла. Это обеспечивает большую долговечность и меньшее количество ремонтов со временем, что является существенным преимуществом по сравнению с традиционным железом, которое постоянно подвергается воздействию окружающей среды.

Дом с горизонтальным периметральным ограждением/Фото: losandes.com.ar

Перфорированные металлические панели представляют собой инновационный подход к современным ограждениям, сочетая в себе приватность и визуальную привлекательность. В отличие от гладкого листового металла, перфорация позволяет свету и воздуху частично циркулировать, создавая тени и меняющиеся узоры в течение дня в зависимости от положения солнца. Это взаимодействие света и тени является одной из наиболее ценных особенностей системы, превращая функциональный элемент в элемент дизайна. Узоры (геометрические, органические, нестандартные) могут применяться как к металлу, так и к композитным материалам, обеспечивая гибкость в адаптации дизайна к общему стилю фасада.

Забор из перфорированного листового металла с рисунком/Фото: losandes.com.ar

Традиционные (вертикальные) заборы не исчезнут в одночасье, но их место в качестве стандартного варианта для фасадов домов будет уступать более современным и практичным горизонтальным альтернативам.

Горизонтальный или вертикальный забор/Инфографика ИИ

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