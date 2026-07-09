Забудьте о стульях на кухне: их заменяют мебелью, которая экономит место и создает уют
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Возвращение старых решений связано с поиском более функциональных пространств
Стулья на кухне становятся все менее популярными. Их вытесняет мебель, которая неожиданно вернулась из прошлого, и снова становится хитом.
Об этом пишет Oeste Geral. Речь об угловых кухонных диванах. После десятилетий, проведенных в старых домах, они вернулись с современным дизайном и продуманными решениями для квартир и компактных кухонь. Помимо того, что они вмещают больше людей, этот тип мебели предлагает скрытые места для хранения и помогает создать более уютную атмосферу для повседневных приемов пищи.
"Возвращение этой мебели связано с поиском более функциональных пространств. В условиях все более компактных домов многие люди ищут решения, которые позволяют использовать каждый доступный сантиметр без ущерба для комфорта и практичности", — объясняют авторы материала.
Еще один важный фактор — дизайн. Современные модели сочетают дерево, прочные ткани и современную отделку, что позволяет дивану легко адаптироваться к различным стилям оформления. В результате получается более уютная и организованная кухня.
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