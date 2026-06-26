Кондиционер больше не понадобится: от жары могут спасти тапочки, как именно

Холодный душ тоже не понадобится

В период экстремального летнего зноя люди часто ищут способы быстро охладиться, хватаясь за вентиляторы или холодный душ. Однако эксперты и исследователи предлагают гораздо более простой, но очень действенный метод борьбы с жарой — охлаждение ног.

В частности, ученые из Редингского университета (University of Reading) отмечают, что погружение ног в холодную воду крайне эффективным способом быстрого снижения внутренней температуры тела. Это не только облегчает общее состояние и помогает поддерживать нормальную работу внутренних органов, но и эффективно уменьшает отеки в косточках и стопах, часто возникающих из-за жары, пишет dnevno.

Классическим методом считается охлаждение обычных носков в холодильнике или морозильной камере перед сном. Однако авторы материала делятся еще более эффективным современным решением – специальными охлаждающими гелевыми тапочками.

Как это работает

Тапочки, наполненные особым термогелем, оставляют в холодильнике на несколько часов или в морозилке. Когда жара становится невыносимой (например, при работе из дома), их обувают. Пользователи отмечают, что облегчение наступает мгновенно: буквально ощущается, как температура тела начинает падать.

Производители рекомендуют носить такие тапочки не более 20 минут подряд – этого вполне достаточно, чтобы организм адаптировался к высокой температуре. Более того, если ночью становится слишком горячо, такие охлажденные тапочки можно просто положить в постель рядом с ногами, чтобы охладить постельное белье.

Интересно, что этот гаджет универсален и понадобится даже зимой. В холодное время года эти же тапочки можно подогреть в микроволновке в течение одной минуты — и они превратятся в согревающий компресс для усталых и замерзших ног.

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