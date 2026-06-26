Кондиціонер більше не знадобиться: від спеки можуть врятувати капці, як саме

Холодний душ теж не знадобиться

У період екстремальної літньої спеки люди часто шукають способи швидко охолодитися, хапаючись за вентилятори чи холодний душ. Однак експерти та дослідники пропонують значно простіший, але дуже дієвий метод боротьби зі спекою — охолодження ніг.

Зокрема, науковці з Редінгського університету (University of Reading) наголошують, що занурення ніг у холодну воду є вкрай ефективним способом швидкого зниження внутрішньої температури тіла. Це не лише полегшує загальний стан та допомагає підтримувати нормальну роботу внутрішніх органів, а й ефективно зменшує набряки в кісточках та стопах, які часто виникають через спеку, пише dnevno.

Класичним методом вважається охолодження звичайних шкарпеток у холодильнику чи морозильній камері перед сном. Проте автори матеріалу діляться ще ефективнішим сучасним рішенням — спеціальними охолоджувальними гелевими капцями.

Як це працює

Капці, наповнені особливим термогелем, залишають у холодильнику на кілька годин або в морозилці. Коли спека стає нестерпною (наприклад, під час роботи з дому), їх взувають. Користувачі зазначають, що полегшення настає миттєво: буквально відчувається, як температура тіла починає падати.

Виробники рекомендують носити такі капці не більше 20 хвилин поспіль — цього цілком достатньо, щоб організм адаптувався до високої температури. Ба більше, якщо вночі стає занадто гаряче, такі охолоджені капці можна просто покласти в ліжко поруч із ногами, щоб охолодити постільну білизну.

Цікаво, що цей гаджет є універсальним і знадобиться навіть узимку. У холодну пору року ці ж капці можна підігріти в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини — і вони перетворяться на зігрівальний компрес для втомлених та змерзлих ніг.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна залишати ввімкненим влітку.