Вторая жизнь жестянок: этот бесплатный стильный органайзер поможет держать порядок в доме
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Такой уютный элемент декора не только разгрузит поверхности от мелкого хаоса, но и придаст интерьеру индивидуальность
Навести порядок в комнате и организовать пространство можно без лишних трат. Не понадобятся даже дорогие пластиковые контейнеры.
Аргентинское издание Los Andes поделилось простым экологическим лайфхаком, как с помощью апсайклинга превратить обычную пустую жестянку из-под консервов в милую подставку-сову. Это станет идеальным помощником по борьбе за визуальный порядок.
Первый шаг в порядок — безопасность
Прежде чем давать вещам новую жизнь, позаботьтесь о безопасности, особенно если привлекаете к процессу детей. Внутренний край жестянки после открытия крышки может быть очень острым. Обязательно изолируйте его: плотно обклейте по кругу крепким строительным скотчем, тканевой лентой или закройте защитным кантиком из фоамирана (goma eva). Это гарантирует, что органайзер будет абсолютно безопасен в ежедневном использовании.
Что понадобится для создания порядка
- Основание: 1 чистая и сухая жестянка (без остатков этикеток или клея).
- Облицовка: Фоамиран, фетр или плотный цветной картон.
- Декор: Цветная бумага (для создания эффекта перьев совы).
- Инструменты: Ножницы, линейка, карандаш и горячий клей-пистолет (или любой крепкий универсальный клей).
Пошаговый мастер-класс – превращаем хлам в полезный декор
- Очистка: Убедитесь, что банк тщательно вымыт и высушен. Любые остатки пищи или фабричного клея должны быть полностью удалены.
- Обшивка: Измерьте высоту банки и длину окружности. Вырежьте соответствующий прямоугольник из фоамирана или фетра и аккуратно обклейте им банку. Это скроет металлическую текстуру и создаст уютную основу.
- Создание "оперения": Нарежьте из цветной бумаги небольшие закругленные детали, напоминающие чешуйки или капли. Наклеивайте их рядами снизу вверх, слегка перекрывая предыдущий слой – так сова получит объемное перышко.
- Для крупных совиных глаз вырежьте по несколько кругов разных размеров из бумаги (или используйте пластиковые крышечки от бутылок ), а также маленький треугольник для клюва. Зафиксируйте их клеем в верхней части банки.
- Финальные штрихи: Вырежьте из фетра или картона два крыла и закрепите их с обеих сторон.
Когда клей полностью высохнет, ваш новый органайзер готов к работе. В нем удобно хранить фломастеры, ножницы, линейки, косметические кисти или даже мелкие кухонные приборы – все то, что обычно создает беспорядок на полках.
Ранее "Телеграф" писал, как можно использовать стеклянные банки повторно.