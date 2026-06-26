Вторая жизнь жестянок: этот бесплатный стильный органайзер поможет держать порядок в доме

Такой уютный элемент декора не только разгрузит поверхности от мелкого хаоса, но и придаст интерьеру индивидуальность

Навести порядок в комнате и организовать пространство можно без лишних трат. Не понадобятся даже дорогие пластиковые контейнеры.

Аргентинское издание Los Andes поделилось простым экологическим лайфхаком, как с помощью апсайклинга превратить обычную пустую жестянку из-под консервов в милую подставку-сову. Это станет идеальным помощником по борьбе за визуальный порядок.

Первый шаг в порядок — безопасность

Прежде чем давать вещам новую жизнь, позаботьтесь о безопасности, особенно если привлекаете к процессу детей. Внутренний край жестянки после открытия крышки может быть очень острым. Обязательно изолируйте его: плотно обклейте по кругу крепким строительным скотчем, тканевой лентой или закройте защитным кантиком из фоамирана (goma eva). Это гарантирует, что органайзер будет абсолютно безопасен в ежедневном использовании.

Что понадобится для создания порядка

Основание: 1 чистая и сухая жестянка (без остатков этикеток или клея).

1 чистая и сухая жестянка (без остатков этикеток или клея). Облицовка: Фоамиран, фетр или плотный цветной картон.

Фоамиран, фетр или плотный цветной картон. Декор: Цветная бумага (для создания эффекта перьев совы).

Цветная бумага (для создания эффекта перьев совы). Инструменты: Ножницы, линейка, карандаш и горячий клей-пистолет (или любой крепкий универсальный клей).

Пошаговый мастер-класс – превращаем хлам в полезный декор

Очистка: Убедитесь, что банк тщательно вымыт и высушен. Любые остатки пищи или фабричного клея должны быть полностью удалены. Обшивка: Измерьте высоту банки и длину окружности. Вырежьте соответствующий прямоугольник из фоамирана или фетра и аккуратно обклейте им банку. Это скроет металлическую текстуру и создаст уютную основу. Создание "оперения": Нарежьте из цветной бумаги небольшие закругленные детали, напоминающие чешуйки или капли. Наклеивайте их рядами снизу вверх, слегка перекрывая предыдущий слой – так сова получит объемное перышко. Для крупных совиных глаз вырежьте по несколько кругов разных размеров из бумаги (или используйте пластиковые крышечки от бутылок ), а также маленький треугольник для клюва. Зафиксируйте их клеем в верхней части банки. Финальные штрихи: Вырежьте из фетра или картона два крыла и закрепите их с обеих сторон.

Пошаговая инструкция, как создать сову

Когда клей полностью высохнет, ваш новый органайзер готов к работе. В нем удобно хранить фломастеры, ножницы, линейки, косметические кисти или даже мелкие кухонные приборы – все то, что обычно создает беспорядок на полках.

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