Забудьте об открытой форточке: испанцы рассказали, как проветрить квартиру, не превращая её в духовку

Эффективность воздухообмена напрямую зависит от планировки квартиры

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Постоянно приоткрытая форточка является неэффективным методом проветривания жилья. Более того, в летнее время неправильная вентиляция может превратить вашу квартиру в духовку.

Испанское издание La Vanguardia, ссылаясь на экспертов, рассказывает о том, как правильно делать проветривание летом. Прежде всего авторы материала отмечают, что эффективность воздухообмена напрямую зависит от планировки квартиры. Эксперты выделяют три основных типа:

Односторонняя вентиляция (все окна выходят на один фасад). Воздух заходит и выходит с одной стороны. Обновление идет медленнее.

(все окна выходят на один фасад). Воздух заходит и выходит с одной стороны. Обновление идет медленнее. Сквозная (перекрестная) вентиляция (окна на противоположных сторонах дома). Самый эффективный сценарий. Потоки воздуха свободно проходят сквозь комнаты, быстро обновляя атмосферу и снижая ощущение жары летом.

(окна на противоположных сторонах дома). Самый эффективный сценарий. Потоки воздуха свободно проходят сквозь комнаты, быстро обновляя атмосферу и снижая ощущение жары летом. Вентиляция через внутренний двор. Распространенный городской вариант. Скорость воздухообмена здесь зависит от высоты здания, размера двора и естественной тяги, поэтому проветривание обычно занимает больше времени.

Проветривание квартиры летом. Сгенерировано ИИ

Исследование показало, что держать окна слегка приоткрытыми малоэффективно. Гораздо лучше открывать их полностью на короткое время.

Как правильно проветривать квартиру в жару

В жаркие дни архитекторы советуют не держать окна открытыми круглые сутки, чтобы не перегревать стены и мебель.

Чтобы эффективно проветрить комнату, открывайте окна настежь в прохладное время суток — с 21:00 до 07:00. Днем окна вообще лучше закрывать, обязательно опуская жалюзи или занавешивая шторы. Вентиляция спасает от жары только тогда, когда она скоординирована с защитой от солнца.

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