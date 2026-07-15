Забудьте об открытой форточке: испанцы рассказали, как проветрить квартиру, не превращая её в духовку
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Эффективность воздухообмена напрямую зависит от планировки квартиры
Постоянно приоткрытая форточка является неэффективным методом проветривания жилья. Более того, в летнее время неправильная вентиляция может превратить вашу квартиру в духовку.
Испанское издание La Vanguardia, ссылаясь на экспертов, рассказывает о том, как правильно делать проветривание летом. Прежде всего авторы материала отмечают, что эффективность воздухообмена напрямую зависит от планировки квартиры. Эксперты выделяют три основных типа:
- Односторонняя вентиляция (все окна выходят на один фасад). Воздух заходит и выходит с одной стороны. Обновление идет медленнее.
- Сквозная (перекрестная) вентиляция (окна на противоположных сторонах дома). Самый эффективный сценарий. Потоки воздуха свободно проходят сквозь комнаты, быстро обновляя атмосферу и снижая ощущение жары летом.
- Вентиляция через внутренний двор. Распространенный городской вариант. Скорость воздухообмена здесь зависит от высоты здания, размера двора и естественной тяги, поэтому проветривание обычно занимает больше времени.
Исследование показало, что держать окна слегка приоткрытыми малоэффективно. Гораздо лучше открывать их полностью на короткое время.
Как правильно проветривать квартиру в жару
В жаркие дни архитекторы советуют не держать окна открытыми круглые сутки, чтобы не перегревать стены и мебель.
Чтобы эффективно проветрить комнату, открывайте окна настежь в прохладное время суток — с 21:00 до 07:00. Днем окна вообще лучше закрывать, обязательно опуская жалюзи или занавешивая шторы. Вентиляция спасает от жары только тогда, когда она скоординирована с защитой от солнца.
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