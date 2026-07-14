Не спешите покупать дорогой спрей: хитрые лайфхаки от испанцев, как убрать запах из обуви

Большинство средств найдется дома

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В жаркое время года закрытая обувь часто становится причиной неприятного запаха. Из-за тепла и влаги внутри активнее размножаются бактерии, которые провоцируют появление "аромата".

Однако решить эту проблему можно не только с помощью магазинных химических средств — помогут простые средства, которые есть почти в каждом доме. О хитростях написали в "lavanguardia".

Один из самых популярных способов — пищевая сода. Она действует как натуральный дезодорант: помогает поглощать запахи и уменьшать количество бактерий. Соду можно просто насыпать внутрь обуви на сутки или приготовить смесь из соды, разрыхлителя и кукурузного крахмала, оставив её в носках на ночь.

Еще один эффективный вариант — уксус. Для этого нужно смешать воду и белый уксус в равных пропорциях и обработать обувь изнутри. Такой раствор помогает нейтрализовать запахи и очистить поверхность от бактерий.

Избавиться от неприятного запаха можно и с помощью обычного твердого мыла. Достаточно положить кусочек мыла внутрь обуви на несколько часов или оставить на ночь — оно не только уменьшит запах, но и придаст свежесть.

Также можно использовать эфирные масла. Масла чайного дерева, эвкалипта или гвоздики обладают выраженным ароматом и помогают бороться с запахами. Несколько капель наносят на ватные шарики и оставляют их в обуви на несколько часов.

Как избавиться от неприятного запаха обуви летом. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как вернуть белый цвет кроссовкам.