Желтые пятна на подушке исчезнут без соды и уксуса: это средство уже есть у вас дома

Таким образом можно не только осветить ткань, но и избавиться от бактерий и неприятного запаха.

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Со временем даже казалось бы чистые подушки могут укрываться желтыми пятнами. Причиной этого чаще всего становятся пот, слюна и влага, постепенно накапливающиеся внутри ткани.

Специалисты отмечают, что эффективным способом борьбы с такими загрязнениями может стать средство, которое есть в каждой домашней аптечке, пишет Okdiario.

Речь идет об обычной перекиси водорода. Благодаря своим окислительным свойствам она разрушает органические соединения, которые и приводят к пожелтению ткани. При этом эксперты не рекомендуют смешивать ее с пищевой содой, поскольку это может снизить отбеливающий эффект средства.

Подушки станут как новые

Как правильно использовать перекись водорода

Если стирать подушку в стиральной машине, достаточно добавить к обычному стиральному средству примерно полстакана перекиси водорода и выбрать деликатный режим стирки при температуре до 40 градусов.

Для подушек, которые нельзя стирать, рекомендуют перелить перекись в бутылку с распылителем, нанести ее непосредственно на желтые пятна и оставить примерно на 15 минут. После этого место нужно протереть влажной тканью, а остатки влаги убрать сухим полотенцем.

После очищения подушку желательно сушить горизонтально на открытом воздухе или под солнечными лучами. Солнце дополнительно усиливает отбеливающее действие перекиси и помогает окончательно устранить остатки загрязнений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о бюджетном способе вернуть ванне сияющую белизну.