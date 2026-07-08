Фольга против намерзания в холодильнике: испанский лайфхак сэкономит деньги и защитит технику

Минимум усилий решат проблему, с которой сталкивается большинство хозяек

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Если вы устали регулярно размораживать холодильник, чтобы избавиться от льда в морозилке, этот лайфхак именно для вас. Решить проблему с намерзанием и большими счетами за электроэнергию поможет обычная пищевая фольга.

Подробнее о трюке расскажет "Телеграф" со ссылкой на испанское издание Los Andes.

Применить способ очень просто. Нужно оторвать несколько кусков пищевой фольги, плотно смять их в шарики среднего размера и разложить в местах морозилки, где чаще всего накапливается иней. Некоторые также рекомендуют выстелить фольгой участки стенок, на которых быстро образуется лед.

Регулярное удаление льда помогает снизить нагрузку на технику

Считается, что благодаря своим свойствам фольга помогает снизить прилипание льда к поверхностям. В результате намерзший лед можно будет убрать гораздо быстрее, не тратя много времени на его откалывание.

Еще одно потенциальное преимущество – экономия электроэнергии. Если в морозильной камере толстый слой льда накапливается, компрессор работает интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру. Регулярное удаление льда помогает снизить нагрузку на технику.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о 5 продуктах, которые не стоит класть в холодильник.