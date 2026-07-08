Фольга против намерзания в холодильнике: испанский лайфхак сэкономит деньги и защитит технику
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Минимум усилий решат проблему, с которой сталкивается большинство хозяек
Если вы устали регулярно размораживать холодильник, чтобы избавиться от льда в морозилке, этот лайфхак именно для вас. Решить проблему с намерзанием и большими счетами за электроэнергию поможет обычная пищевая фольга.
Подробнее о трюке расскажет "Телеграф" со ссылкой на испанское издание Los Andes.
Применить способ очень просто. Нужно оторвать несколько кусков пищевой фольги, плотно смять их в шарики среднего размера и разложить в местах морозилки, где чаще всего накапливается иней. Некоторые также рекомендуют выстелить фольгой участки стенок, на которых быстро образуется лед.
Считается, что благодаря своим свойствам фольга помогает снизить прилипание льда к поверхностям. В результате намерзший лед можно будет убрать гораздо быстрее, не тратя много времени на его откалывание.
Еще одно потенциальное преимущество – экономия электроэнергии. Если в морозильной камере толстый слой льда накапливается, компрессор работает интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру. Регулярное удаление льда помогает снизить нагрузку на технику.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о 5 продуктах, которые не стоит класть в холодильник.