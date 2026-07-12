Забудьте о черной входной двери: этот цвет делает дом визуально дороже

Одна краска может изменить весь вид строения.

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Цвет входной двери может изменить первое впечатление о доме сильнее, чем кажется. Дизайнеры все чаще советуют отказываться от привычных решений в пользу иного оттенка.

Как написали в "ЕІІЕ", именно он помогает сделать дом дороже с виду. И дело не только в моде.

Одним из самых удачных вариантов считается глубокий оливково-зеленый оттенок. Он выглядит сдержанно, но в то же время придает дому элегантность и создает ощущение дорогого, продуманного дизайна.

Новый фаворит для современной входной двери. Фото: "Телеграф"

Еще одним преимуществом этого цвета является его универсальность. Он одинаково удачно выглядит как в современных минималистических домах, так и в классических или загородных домах.

Эксперты отмечают, что оливково-зеленая дверь особенно хорошо сочетается со светлыми фасадами, натуральным камнем, кирпичом и деревом. Кроме того, этот цвет гармонично сочетается с зеленью сада, благодаря чему дом смотрится более цельно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета в интерьере помогают визуально сделать дом дороже и придать ему более стильный вид.