Забудьте про відкриту кватирку: іспанці розповіли, як провітрити квартиру, не перетворюючи її на духовку

Ефективність повітрообміну безпосередньо залежить від планування квартири

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Постійно відкрита кватирка є неефективним методом провітрювання житла. Ба більше, влітку неправильна вентиляція може перетворити вашу квартиру на духовку.

Іспанське видання La Vanguardia, посилаючись на експертів, розповідає про те, як правильно робити провітрювання влітку. Насамперед автори матеріалу зазначають, що ефективність повітрообміну безпосередньо залежить від планування квартири. Експерти виділяють три основні типи:

Одностороння вентиляція (всі вікна виходять на один фасад). Повітря заходить і виходить із одного боку. Оновлення йде повільніше.

(всі вікна виходять на один фасад). Повітря заходить і виходить із одного боку. Оновлення йде повільніше. Наскрізна (перехресна) вентиляція (вікна на протилежних сторонах будинку). Найефективніший сценарій. Потоки повітря вільно проходять крізь кімнати, швидко оновлюючи атмосферу та знижуючи відчуття спеки влітку.

(вікна на протилежних сторонах будинку). Найефективніший сценарій. Потоки повітря вільно проходять крізь кімнати, швидко оновлюючи атмосферу та знижуючи відчуття спеки влітку. Вентиляція через внутрішній двір. Поширений міський варіант. Швидкість повітрообміну тут залежить від висоти будівлі, розміру двору та природного потягу, тому провітрювання зазвичай займає більше часу.

Провітрювання квартири влітку. Згенеровано ІІ

Дослідження показало, що тримати вікна злегка відкритими малоефективно. Набагато краще відкривати їх повністю на короткий час.

Як правильно провітрювати квартиру в спеку

У спекотні дні архітектори радять не тримати вікна відкритими цілодобово, щоб не перегрівати стіни та меблі.

Щоб ефективно провітрити кімнату, відкривайте вікна навстіж у прохолодний час доби — з 21:00 до 07:00. Вдень вікна взагалі краще закривати, обов’язково опускаючи жалюзі або завішуючи штори. Вентиляція рятує від спеки лише тоді, коли вона скоординована із захистом від сонця.

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