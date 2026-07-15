Поймал в неожиданном месте: где рыбаку попалась довольно крупная хищница (видео)

Он отпустил рыбу в воду

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В Харькове рыбаку удалось вытащить из водоема довольно большую хищницу. Рыбина попала на крючок в необычном для такого улова месте.

Улов показали в видео, опубликованном пользователем TikTok san.sanich008. По словам рыбака, хищница попала на крючок в болотистой местности.

Для ловли он использовал яркую и достаточно большую приманку, на которую щука и отреагировала. На кадрах видно, как мужчина достает рыбу из водоема и показывает ее размер.

После того как щуку взвесили, рыбак решил не оставлять улов и отпустил рыбу обратно в воду.

Что известно о щуке

Щука считается одним из самых опасных пресноводных хищников. Обычно рыбаки ловят особей весом от 1 до 3 килограммов, однако при благоприятных условиях эта рыба может произрастать значительно больше. В больших водоемах щуки иногда достигают веса более 10 килограммов, а отдельные экземпляры могут весить 20-25 килограммов.

Эта рыба продолжает расти на протяжении всей жизни, а самки обычно больше самцов. Щука имеет вытянутое тело, которое помогает ей мгновенно атаковать добычу из засады. Хищница способна проглотить рыбу, которая может составлять около трети ее собственного веса, поэтому остается одним из самых эффективных охотников в пресных водоемах.

Щука. Фото: istockphoto

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где украинцу удалось поймать щуку-великана.