Украинец поймал щуку-великана. Где он рыбачил и как выглядит улов (фото)

Украинец поймал огромную щуку. Она попала на его крючок в городе Кривой Рог.

Своим уловом мужчина похвастался в Telegram. Он рассказал, что поймал щуку весом 8 килограммов и 100 граммов во время соревнований по рыбалке. Причем она зацепилась за крючок хвостом, из-за чего не была засчитана судьями соревнований.

Украинец поймал щуку весом более 8 кг. Фото: t.me/DneprFishing

Рыбина выглядит впечатляюще. Фото: t.me/DneprFishing

Щука — один из самых опасных хищников пресных водоемов

Средний вес щук, которых обычно удается поймать рыбакам, колеблется в пределах 1–3 килограммов. При благоприятных условиях и наличии достаточного количества пищи эта рыба способна вырастать до 8-12 килограммов. Отдельные особи доходят до длины тела более полутора метров и могут весить 20–25 килограммов.

Интересно, что щука растет всю жизнь, а самки обычно значительно больше самцов. Размер рыб зависит от возраста и условий обитания. Например, в больших водохранилищах и глубоких реках шансы встретить щуку весом более 10 килограммов выше, чем в небольших озерах.

Щука. Фото: goldfishnet

Щука растет очень быстро, так как способна проглотить добычу, составляющую треть ее собственного веса. Тело хищницы имеет характерную торпедообразную форму, позволяющую совершать молниеносные броски из засады. Это делает щуку опасным и удачливым охотником.

