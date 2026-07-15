Впіймав у несподіваному місці: де рибалці трапилась величенька хижачка (відео)

Він відпустив рибину у воду

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У Харкові рибалці вдалося витягнути з водойми досить велику хижачку. Рибина потрапила на гачок у незвичному для такого улову місці.

Улов показали у відео, яке опублікував користувач TikTok san.sanich008. За словами рибалки, хижачка потрапила на гачок у болотистій місцевості.

Для лову він використав яскраву та досить велику приманку, на яку щука й відреагувала. На кадрах видно, як чоловік дістає рибу з водойми та демонструє її розмір.

Після того як щуку зважили, рибалка вирішив не залишати улов собі та відпустив рибу назад у воду.

Що відомо про щуку

Щука вважається одним із найнебезпечніших прісноводних хижаків. Зазвичай рибалки ловлять особин вагою від 1 до 3 кілограмів, однак за сприятливих умов ця риба може виростати значно більше. У великих водоймах щуки іноді досягають ваги понад 10 кілограмів, а окремі екземпляри можуть важити 20–25 кілограмів.

Ця риба продовжує рости протягом усього життя, а самиці зазвичай більші за самців. Щука має витягнуте тіло, яке допомагає їй миттєво атакувати здобич із засідки. Хижачка здатна проковтнути рибу, яка може становити близько третини її власної ваги, тому залишається одним із найефективніших мисливців у прісних водоймах.

Щука. Фото: istockphoto

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де українцю вдалось впіймати щуку-велетня.