У хищницы провисает живот от собственного веса: видео с рыбалки уже облетает сеть

Хищницу вернули обратно в водоем

На Львовщине рыбак вытащил из воды большую щуку. Такие трофеи сейчас не редкость.

Речной монстр настолько велик, что его живот буквально провисает от собственного веса. Это можно увидеть на видео в ТикТок. Вес рыбы "затянул" почти на 8,5 килограммов.

После короткой фотосессии рыбу отпустили в воду. Случилось это на базе отдыха "Солнечная лужайка" в селе Родатичи.

Интересные факты о хищнице

Щука может удивлять не только размерами. Во время наводнений она иногда поедает птичьи яйца, способна перепрыгивать водные преграды и менять цвет, подстраиваясь под окружающую среду. Обычно нападает из засады, но может и активно преследовать добычу, а некоторые самцы даже охраняют икру.

В холод или при недостатке пищи щука впадает в состояние покоя, что помогает ей выжить. Эта рыба растет всю жизнь и способна проглотить добычу, почти равную ее собственным размерам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам удалось уловить 10-килограммового монстра. Они продемонстрировали свой улов в соцсети Facebook.