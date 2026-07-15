На что смотреть в первую очередь, выбирая летнюю обувь: мастер назвал главную деталь

Правильный выбор убережет вас от страданий в летние дни

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При выборе пары обуви на лето необходимо учитывать несколько важных нюансов. Зная их, прогулки в жаркую погоду будут комфортными и безопасными.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин.

Детальнее в материале: "Покупайте только под вечер: мастер рассказал, как правильно выбрать летнюю обувь".

По его словам, при выборе летней обуви прежде всего следует обращать внимание на подошву. Она должна состоять из двух слоев: верхний, мягкий, из пены, а нижний плотный, с защитными функциями (резиновый или полиуретановый).

"Тогда вы не будете набивать ноги об асфальт и охать, наступив на камень", — объяснил Фокин.

Также, отмечает сапожник, важно, чтобы в обуви, особенно в закрытой, была съемная стелька. Тогда ее легко заменить на ортопедическую или более комфортную для вас.

"К тому же, если будете иметь комплект стелек и регулярно их менять (даже в течение дня), то избавитесь от неприятного запаха. Их легко стирать, можно просто проветривать", — добавил мастер.

Выбор обуви

Также "Телеграф" ранее рассказывало том, как без спреев и химии легко убрать неприятный запах из кроссовок. Лучше всего этот способ будет работать на чистой и выстиранной обуви.