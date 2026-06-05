Никакой вони с кроссовок. Как без спреев и химии легко убрать неприятный запах

Большинство спреев просто маскирует запах, но не убирает его причину

С приходом тепла и летней жары все более актуальным становится вопрос, как избавиться от неприятного запаха от обуви. Особенно от кроссовок, которые не так легко и чистить после каждого обувания.

"Телеграф" расскажет о неочевидном лайфхаке, не требующем никаких растворов или специальных спреев. Заметим, что лучше всего этот способ будет работать на чистой и выстиранной обуви.

При ликвидации запаха с кроссовок нужно понимать, что его вызывает развитие микроорганизмов. То есть спреи из магазинов обычно просто маскируют запах, поэтому эффективнее работать над первопричиной. Для этого кроссовки можно положить в морозильную камеру. Ведь низкие температуры уничтожают бактерии, а не просто маскируют запах, как это делают спреи.

Как правильно избавиться от запаха с кроссовок

Для максимальной эффективности нужно соблюдать несколько простых правил:

очистите кроссовки от грязи, пыли и т.д. Можно даже достать шнурки и постирать их;

извлеките стельки, их лучше тщательно постирать и высушить;

положите обувь вместе со стельками (но не в кроссовках, прямо рядом) в герметичный пакет;

оставьте в морозилке примерно на 12 часов.

Как избавиться от неприятного запаха с кроссовок. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

После того как время подойдет к концу, достаньте кроссовки и дайте им остыть и нагреться до комнатной температуры. Обычно такого способа при правильном исполнении хватает на несколько недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко убрать запах жареной пищи из квартиры.