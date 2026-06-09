Одна ошибка — и обувь можно выбросить: американцы рассказали, как ее правильно хранить летом

Чтобы обувь не деформировалась и выглядела хорошо, нужно придерживаться четырех советов

Уход за обувью так же важен, как и правильное её хранение. Прежде чем убрать пару на длительное время, её нужно тщательно подготовить.

Это поможет избежать неприятного запаха, деформации и разных повреждений. Если пропустить этот этап, обувь может быстрее испортиться и потерять свой вид. Что нужно с ней сделать, написали в "hailo".

Первое правило – обувь должна быть полностью сухой как изнутри, так и снаружи. Если хранить ее влажной, со временем может появиться неприятный запах, а в худшем случае – пятна или даже плесень.

Место хранения тоже имеет значение. Лучше всего подходят сухие помещения с нормальной вентиляцией, например кладовая или сухой подвал. Важно избегать как сильной жары, так и холода. При больших температурах материалы, в особенности кожа, могут пересыхать, трескаться и терять форму. А при слишком низких температурах возможны микротрещины. Оптимальный вариант – комнатная температура.

Чтобы обувь дольше служила, ее нужно регулярно чистить и ухаживать за материалом. Для кожаной обуви полезно использовать специальные средства – например, воск или масла, которые предотвращают пересыхание и трещины.

Перед очисткой желательно извлекать стельки и шнурки. Их можно постирать отдельно, если загрязнения незначительные. Если они сильно изношены или повреждены, лучше заменить их на новые.

Как правильно хранить обувь летом Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как без спреев и химии легко убрать неприятный запах из кроссовок.