На що дивитися в першу чергу, обираючи літнє взуття: майстер назвав головну деталь

Правильний вибір убереже вас від страждань у літні дні

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При виборі пари взуття необхідно враховувати кілька важливих нюансів. Знаючи їх, прогулянки у спеку будуть комфортними та безпечними.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив полтавський швець із багаторічним досвідом Микола Фокін.

Детальніше у матеріалі: "Купуйте тільки під вечір: майстер розповів, як правильно вибрати літнє взуття".

За його словами, при виборі літнього взуття в першу чергу слід звертати увагу на підошву. Вона повинна складатися з двох шарів: верхній, м’який, з піни, а нижній щільний, із захисними функціями (гумовий або поліуретановий).

"Тоді ви не набиватимете ноги об асфальт і не ойкатимете, наступивши на камінець", — пояснив Фокін.

Також, зазначає шевець, важливо, щоб у взутті, особливо в закритому, була знімна устілка. Тоді її легко замінити на ортопедичну або комфортнішу для вас.

"До того ж, якщо матимете комплект устілок й регулярно їх мінятимете (навіть протягом дня), то позбудетесь неприємного запаху. Їх легко прати, можна просто провітрювати", — додав майстер.

Вибір взуття

Також "Телеграф" раніше розповідало про те, як без спреїв і хімії легко прибрати неприємний запах з кросівок. Найкраще цей спосіб працюватиме на чистому та випраному взутті.