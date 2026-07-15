На що дивитися в першу чергу, обираючи літнє взуття: майстер назвав головну деталь
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Правильний вибір убереже вас від страждань у літні дні
При виборі пари взуття необхідно враховувати кілька важливих нюансів. Знаючи їх, прогулянки у спеку будуть комфортними та безпечними.
Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив полтавський швець із багаторічним досвідом Микола Фокін.
Детальніше у матеріалі: "Купуйте тільки під вечір: майстер розповів, як правильно вибрати літнє взуття".
За його словами, при виборі літнього взуття в першу чергу слід звертати увагу на підошву. Вона повинна складатися з двох шарів: верхній, м’який, з піни, а нижній щільний, із захисними функціями (гумовий або поліуретановий).
"Тоді ви не набиватимете ноги об асфальт і не ойкатимете, наступивши на камінець", — пояснив Фокін.
Також, зазначає шевець, важливо, щоб у взутті, особливо в закритому, була знімна устілка. Тоді її легко замінити на ортопедичну або комфортнішу для вас.
"До того ж, якщо матимете комплект устілок й регулярно їх мінятимете (навіть протягом дня), то позбудетесь неприємного запаху. Їх легко прати, можна просто провітрювати", — додав майстер.
Також "Телеграф" раніше розповідало про те, як без спреїв і хімії легко прибрати неприємний запах з кросівок. Найкраще цей спосіб працюватиме на чистому та випраному взутті.