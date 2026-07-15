В "АТБ" з'явився "новий" відділ: покупці вже зацінили (фото)

Новий формат уже доступний у кількох регіонах

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У магазинах "АТБ" покупці помітили оновлення, яке одразу привернуло увагу. Замість звичних полиць з’явилися окремі м’ясні прилавки.

Один із таких оновлених відділів побачила киянка та поділилася враженнями у соцмережах. У своєму дописі під ніком natalia.miheya у "Тhreads" вона показала нову зону з м’ясними виробами та свіжим м’ясом.

Йдеться про відділ "Гастро Риночок", який мережа поступово впроваджує у своїх магазинах. Раніше "Телеграф" також побував у такій зоні в одному з супермаркетів "АТБ" та показав, який вигляд має новий формат.

Детальніше у матеріалі: "Широкий вибір, черги і нижчі ціни: як в "АТБ" виглядає новий відділ з мʼясом (фото)".

Наразі такі м’ясні прилавки працюють не в усіх містах, адже проєкт лише розширюють. Оцінити новий формат уже можуть мешканці Київщини, Києва, Одеси, Дніпра, Полтави та Вінниці.

На прилавках покупці можуть знайти різні види охолодженої птиці — філе індички, курячі стегна, гомілки, крила, тушки та набори для супу. Також у продажу є субпродукти: печінка, серця, шлунки та свинячі язики.

Крім цього, у відділі представлені свинина, яловичина, свіжий фарш і готові до приготування мариновані вироби — шашлик та ковбаски. Окрему частину асортименту складають сири, ковбасні вироби та різноманітні м’ясні делікатеси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому касири "АТБ" сканують швидше, аніж покупці встигають складати пакети.