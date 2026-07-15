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В "АТБ" з'явився "новий" відділ: покупці вже зацінили (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Що нового є в магазині
Що нового є в магазині. Фото Колаж "Телеграфу"

Новий формат уже доступний у кількох регіонах

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У магазинах "АТБ" покупці помітили оновлення, яке одразу привернуло увагу. Замість звичних полиць з’явилися окремі м’ясні прилавки.

Один із таких оновлених відділів побачила киянка та поділилася враженнями у соцмережах. У своєму дописі під ніком natalia.miheya у "Тhreads" вона показала нову зону з м’ясними виробами та свіжим м’ясом.

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Йдеться про відділ "Гастро Риночок", який мережа поступово впроваджує у своїх магазинах. Раніше "Телеграф" також побував у такій зоні в одному з супермаркетів "АТБ" та показав, який вигляд має новий формат.

Детальніше у матеріалі: "Широкий вибір, черги і нижчі ціни: як в "АТБ" виглядає новий відділ з мʼясом (фото)".

Наразі такі м’ясні прилавки працюють не в усіх містах, адже проєкт лише розширюють. Оцінити новий формат уже можуть мешканці Київщини, Києва, Одеси, Дніпра, Полтави та Вінниці.

На прилавках покупці можуть знайти різні види охолодженої птиці — філе індички, курячі стегна, гомілки, крила, тушки та набори для супу. Також у продажу є субпродукти: печінка, серця, шлунки та свинячі язики.

Крім цього, у відділі представлені свинина, яловичина, свіжий фарш і готові до приготування мариновані вироби — шашлик та ковбаски. Окрему частину асортименту складають сири, ковбасні вироби та різноманітні м’ясні делікатеси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому касири "АТБ" сканують швидше, аніж покупці встигають складати пакети.

Теги:
#М'ясо #Відділ #АТБ