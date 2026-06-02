Широкий выбор, очереди и низкие цены: как в "АТБ" выглядит новый отдел с мясом (фото)

Новинка доступна не во всех магазинах

Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает удивлять покупателей форматами и новыми решениями. В последнее время в некоторых магазинах ритейлера появилась долгожданная новинка – специализированные отделы свежего мяса на вес под вывеской "Гастро Рыночок".

"Телеграф" покажет, как выглядит обновленный отдел в магазине. А также расскажет, что можно приобрести.

Как можно увидеть на изображениях, новые зоны оформлены в современном стиле – со стильной черно-белой плиткой, яркой подсветкой и фирменными вывесками. Это создает атмосферу классического мясного маркета или современного рынка прямо внутри привычного супермаркета.

Где уже работает новый формат

Сейчас такие мясные прилавки далеко не в каждом городе, ведь проект внедряется постепенно. Оценить преимущества "Гастро Рыночка" уже могут жители таких регионов:

Киевщина (в частности, новые зоны активно открываются в столице)

(в частности, новые зоны активно открываются в столице) Одесса

Днепр

Полтава

Винница

Киев

Что на прилавках и какие цены

Главная фишка нового отдела – возможность приобрести именно то количество продукта, которое вам нужно, без переплаты за пластиковую упаковку. Покупатели уже успели заметить, что некоторые весовые позиции стоят гораздо дешевле, чем аналогичный фасованный товар на полках.

Ассортимент в мясных отделах достаточно широкий и разнообразный (это хорошо видно на фото):

Птица: охлажденное филе индейки, куриные голени, бедра, крылья, тушки бройлеров, а также бюджетные наборы для супа;

охлажденное филе индейки, куриные голени, бедра, крылья, тушки бройлеров, а также бюджетные наборы для супа; Субпродукты: свежая куриная и свиная печень, сердца, желудки и свиные языки;

свежая куриная и свиная печень, сердца, желудки и свиные языки; Мясо и полуфабрикаты: свинина, говядина, свежий фарш, а также маринованное мясо (например, шашлык или колбаски), готовое к запеканию или жарке.

Кроме свежего мяса, в зоне "Гастро Рыночок" представлен большой выбор сыров (как твердых, так и с плесенью) и разнообразных колбасных изделий и деликатесов.

Реакция покупателей

У новых прилавков появляются очереди. Люди охотно покупают свежую продукцию, ведь это не только выгодно семейному бюджету благодаря более низким ценам на весовой товар, но и удобно.

