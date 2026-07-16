День бухгалтера 2026. Лучшие открытки и картинки, чтобы поздравить коллег и близких

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Каждый год 16 июля в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора — профессиональный праздник людей, без которых невозможно представить работу ни одного предприятия, учреждения или организации. Это прекрасная возможность поблагодарить специалистов, которые ежедневно отвечают за точность расчетов, финансовый порядок и стабильность.

В 1999 году Верховная Рада приняла Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", который стал основой современной системы бухгалтерского учета. Через пять лет, в 2004-м, указом президента был официально учрежден День бухгалтера, а с 2018 года праздник получил современное название – День бухгалтера и аудитора.

Бухгалтер – это не только человек, работающий с цифрами и отчетами. От ее внимательности зависит своевременная выплата заработной платы, правильное начисление налогов, финансовое планирование и стабильная деятельность предприятий.

"Телеграф" собрал красивые открытки ко Дню бухгалтера и аудитора. Мы подготовили лучшие картинки, чтобы вы могли поздравить родных, друзей или коллег с профессиональным праздником.

Открытки для поздравления с Днем бухгалтера 2026. Фото: weukraine.tv

Открытки для поздравления с Днем бухгалтера 2026. Фото: weukraine.tv

Открытки для поздравления с Днем бухгалтера 2026. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Открытки для поздравления с Днем бухгалтера 2026. Фото: glavcom.ua

Открытки для поздравления с Днем бухгалтера 2026. Фото: glavcom.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июле. Мы приготовили для вас календарь важных событий.