День бухгалтера 2026. Найкращі листівки та картинки, щоб привітати колег і близьких

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Щороку 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора — професійне свято людей, без яких неможливо уявити роботу жодного підприємства, установи чи організації. Це чудова нагода подякувати фахівцям, які щодня відповідають за точність розрахунків, фінансовий порядок і стабільність.

У 1999 році Верховна Рада ухвалила Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який став основою сучасної системи бухгалтерського обліку. Через п'ять років, у 2004-му, указом президента було офіційно засновано День бухгалтера, а з 2018 року свято отримало сучасну назву — День бухгалтера та аудитора.

Бухгалтер — це не лише людина, яка працює з цифрами та звітами. Саме від її уважності залежить своєчасна виплата заробітної плати, правильне нарахування податків, фінансове планування та стабільна діяльність підприємств.

"Телеграф" зібрав красиві листівки до Дня бухгалтера та аудитора. Ми підготували найкращі картинки, щоб ви могли привітати рідних, друзів чи колег із професійним святом.

Листівки для привітання з Днем бухгалтера 2026. Фото: weukraine.tv

Листівки для привітання з Днем бухгалтера 2026. Фото: weukraine.tv

Листівки для привітання з Днем бухгалтера 2026. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Листівки для привітання з Днем бухгалтера 2026. Фото: glavcom.ua

Листівки для привітання з Днем бухгалтера 2026. Фото: glavcom.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят відзначатимуть українці у липні. Ми підготували для вас календар важливих подій.