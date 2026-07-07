От укуса можно умереть: украинец наткнулся сразу на двух опасных пауков, что о них известно (видео)

Яд оказывает влияние на нервную систему

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В Одесской области заметили сразу несколько опасных пауков. Их яд опасен для человека, а сами они имеют немалый размер.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным речь идет о каракуртах, которые еще известны как черные вдовы. Авторы публикации, ссылаясь на специалистов Килийской многопрофильной больницы отмечают, что специальной сыворотки от яда этого вида пауков в Украине нет, поэтому лечение является симптоматическим.

Что известно о черных вдовах в Украине

Арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук у в комментарии "Телеграфу" ранее рассказывала о том, что в Украине обитает вид черной вдовы под названием — Latrodectus tredecimguttatus (каракурт). Это средиземноморско-азиатский вид, присутствовавший на юге нашей страны всегда. Из-за потепления его ареал постепенно расширяется на север.

Чем опасны

Яд пауков рода Latrodectus оказывает влияние на нервную систему. В зависимости от вида судороги, сильная боль, потеря сознания, в тяжелых случаях летальное последствие. Каракурт, живущий в Украине, опасен, но смертельные случаи случаются редко при своевременной медицинской помощи.

"Каракурт, известный летальными случаями. От укуса каракурта можно умереть, но это не всегда, не стопроцентный летальный случай. То есть летальные случаи известны, но не гарантированы", — ранее рассказывала "Телеграфу" Иосипчук.

Черная вдова в Украине. Инфографика "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему клещи так рано атаковали Украину. Ученая объяснила нашествие.