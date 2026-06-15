Похоже на нашествие: в Украине чуть ли не каждый день обнаруживают крупных жутких пауков с кучей детенышей на спине (фото)

Экологи связывают более частые встречи с этими пауками с потеплением климата, что способствует выживанию членистоногих

Только за последнюю неделю в разных городах Украины уже трижды сообщалось об обнаружении самок пауков-волков. Фото с этими членистоногими публиковали жители Ровенской области, Обуховщины, а теперь и Александровки Кировоградской области.

На фото, обнародованном телеграмм-каналом "Труха Кропивницкий", можно увидеть паука, спина которого буквально покрыта маленькими паучками. Авторы сообщения отметили, что это членистоноге спало в клубнике, а пользователи сети сравнили увиденное с кадрами фильма "Гарри Поттер", где также появлялись жуткие пауки-гиганты.

Их видят все чаще

Впрочем, для пауков-волков такое поведение абсолютно естественно. После вылупления малыши некоторое время путешествуют на спине матери, где находятся под ее защитой. Это одна из немногих групп пауков, демонстрирующих столь выраженную заботу о потомстве.

При этом пауки-волки – хищники. Они не плетут ловчих сеток, а активно охотятся на насекомых и других мелких беспозвоночных. Именно из-за такой манеры добывания пищи они и получили свое название.

В комментариях украинцы отметили, что в последнее время этих созданий стали замечать все чаще в разных городах страны. Пользователи рассказали, что видели таких пауков в своих дворах, на огородах и даже вблизи жилых домов.

Впрочем, несмотря на угрожающий внешний вид, эти членистоногие не считаются опасными для людей. Укус возможен только если паук испуган и вынужден защищаться.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в Днепре заметили редкого жука, имеющего рога и пугающего людей.