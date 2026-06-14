Умеет ходить по воде и ловит рыбу: на Волыни заметили необычного хищника

Нападает на лягушек и мальков, а укус как у пчелы

В Турийске на Волыни на камеру попал необычный паук. Это членистоногое передвигается по воде и может добыть мелкую рыбешку или молодую лягушку.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Типовий Луцьк". Укусы паука довольно болезненны.

Речь идет о пауке из рода Dolomedes, которого также называют каемчатый охотник или сплавной паук. Он имеет характерные светлые полосы по бокам головогруди и брюшка. При этом их окраска может варьироваться от светло-коричневого до почти черного.

Паука из рода Dolomedes заметили в Волынской области

Хотя эти пауки являются активными хищниками и могут укусить человека в целях самообороны, их яд обычно не представляет серьезной опасности для здоровья человека. Однако и приятного в этом мало – последствия его укуса напоминают симптомы укуса пчелы.

Паук Каемчатый охотник. Инфографика: "Телеграф"

Основу рациона каемчатого охотника составляют: водомерки, комары и их личинки, стрекозы, упавшие на воду жуки, а также другие пауки. Между тем, крупные виды Dolomedes регулярно питаются головастиками, мальками рыб, мелкими рыбешками длиной несколько сантиметров, молодыми лягушками, тритонами.

Сплавные пауки часто встречаются возле водоемов, где охотятся на насекомых и мелких водных животных, иногда передвигаясь по поверхности воды. Обычно паук сидит на берегу или на плавающей растительности, касаясь поверхности воды передними лапами.

Он улавливает колебания от движения добычи, а затем стремительно бросается вперёд. Рыбу он хватает лапами, впрыскивает яд и вытаскивает на сушу или на лист растения.

Пауков-волков с десятками детенышей на спине стали чаще замечать в Украине. Арахнолог говорит, что тарантулы, как их еще называют, могут больно укусить.