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Не пломбир: что показало сравнение дешевого мороженого из "АТБ" и "Сильпо"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Из чего делают мороженое марок "Разумный выбор" и "Полная чаша" Новость обновлена 17 июля 2026, 09:08
Из чего делают мороженое марок "Разумный выбор" и "Полная чаша". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Один из продуктов имеет втрое меньше соли и более низкую калорийность.

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В летнюю жару мороженое остается одним из самых популярных десертов, однако даже похожие на вид продукты могут существенно отличаться по составу. "Телеграф" сравнил мороженое "Полная Чаша" из "Сильпо" и "Разумный выбор" из "АТБ" и выяснил, в чем между ними разница.

Мы проанализировали их состав, жирность, калорийность и ценность. Анализ показал, что рецептуры десертов во многом схожи, однако между ними есть отличия – каждый имеет особенности, которые следует учесть при покупке.

Мороженое с какао ТМ Разумный выбор
Мороженое с какао ТМ "Разумный выбор"/ "Телеграф"
Мороженое с какао ТМ Полная чаша
Мороженое с какао ТМ "Полная чаша"/"Телеграф"

Оба продукта – мороженое с комбинированным составом сырья

Оба мороженого изготовлены по ДСТУ 4735 и относятся к категории мороженого с комбинированным составом сырья. Это означает, что часть молочного жира в них заменена растительным. Что приятно, производители используют не пальмовое, а кокосовое масло. Но ждать за 12-13 грн, а именно столько стоят оба вида, классический пломбир не стоит.

Входящий в состав

В составе шоколадного мороженого ТМ "Разумный выбор": цельное коровье молоко, сахар, вода, кокосовое масло, сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, сливочное масло, а также стабилизаторы и вафельный стаканчик.

Состав мороженого Разумный выбор
Состав мороженого "Разумный выбор"/ "Телеграф"

Мороженое ТМ "Полная Чаша" имеет очень похожую рецептуру. В состав входят цельное молоко, сахар, кокосовое масло, сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, стабилизаторы и эмульгаторы, а также вафельный стаканчик.

Состав мороженого Полная чаша
Состав мороженого "Полная чаша"/ "Телеграф"

В обоих случаях используется какао-порошок с пониженным содержанием жира 2,5%.

Где больше молочного жира

Главное отличие между продуктами состоит в открытости информации о составе жиров.

Производитель первого мороженого прямо отмечает, что общая массовая доля жира составляет 8%, из которых только 2,4% приходится на молочный жир. То есть примерно 70% жировой составляющей обеспечивает кокосовое масло. Однако есть сливочное масло, которого нет у конкурента.

Шоколадное мороженое Разумный выбор
Мороженое "Разумный выбор" без упаковки/ Телеграф

В мороженом "Полная Чаша" общая жирность выше — 10%, однако производитель не уточняет, сколько именно этого жира является молочным. Учитывая состав, можно предположить, что значительная его часть также имеет растительное происхождение.

Мороженое Полная чаша без упаковки
Мороженое "Полная чаша" без упаковки/ Телеграф

В чем разница

По составу можно заметить четыре основных отличия:

  • Содержание жира. "Умный выбор" содержит 8% жира, тогда как в "Полной Чаше" этот показатель составляет 10%. Соответственно, второй продукт более жирный и калорийный. Кроме того, в первом случае производитель открыто указывает, что только 2,4% жира молочный, тогда как относительно второго продукта такой информации нет.
  • Калорийность. Разница здесь небольшая, однако в шоколадном мороженом "Разумный выбор" 185 калорий на 100 граммов, тогда как в "Повинной чаше" — 200, и в порции калорийность приблизительная.
  • Содержание соли. Именно здесь разрыв наиболее заметен. В товаре из АТБ заявлено только 0,14 г соли на 100 г, тогда как в "Полной Чаше" — 0,43 г, то есть более чем втрое больше.
  • Вес продукта. Первое мороженое весит 65 г, второе – 60 г.

Какое мороженое вкуснее

Если оценивать только состав, большой разницы между продуктами нет. Оба принадлежат к одной категории мороженого с комбинированным составом сырья и имеют очень похожую рецептуру.

Но, если оценивать весьма субъективно, мороженое из "Сильпо" показалось более похожим на шоколадный пломбир, возможно из-за большей жирности.

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Теги:
#Мороженое #Сильпо #АТБ