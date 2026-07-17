Не пломбир: что показало сравнение дешевого мороженого из "АТБ" и "Сильпо"

Один из продуктов имеет втрое меньше соли и более низкую калорийность.

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В летнюю жару мороженое остается одним из самых популярных десертов, однако даже похожие на вид продукты могут существенно отличаться по составу. "Телеграф" сравнил мороженое "Полная Чаша" из "Сильпо" и "Разумный выбор" из "АТБ" и выяснил, в чем между ними разница.

Мы проанализировали их состав, жирность, калорийность и ценность. Анализ показал, что рецептуры десертов во многом схожи, однако между ними есть отличия – каждый имеет особенности, которые следует учесть при покупке.

Мороженое с какао ТМ "Разумный выбор"/ "Телеграф"

Мороженое с какао ТМ "Полная чаша"/"Телеграф"

Оба продукта – мороженое с комбинированным составом сырья

Оба мороженого изготовлены по ДСТУ 4735 и относятся к категории мороженого с комбинированным составом сырья. Это означает, что часть молочного жира в них заменена растительным. Что приятно, производители используют не пальмовое, а кокосовое масло. Но ждать за 12-13 грн, а именно столько стоят оба вида, классический пломбир не стоит.

Входящий в состав

В составе шоколадного мороженого ТМ "Разумный выбор": цельное коровье молоко, сахар, вода, кокосовое масло, сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, сливочное масло, а также стабилизаторы и вафельный стаканчик.

Состав мороженого "Разумный выбор"/ "Телеграф"

Мороженое ТМ "Полная Чаша" имеет очень похожую рецептуру. В состав входят цельное молоко, сахар, кокосовое масло, сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, стабилизаторы и эмульгаторы, а также вафельный стаканчик.

Состав мороженого "Полная чаша"/ "Телеграф"

В обоих случаях используется какао-порошок с пониженным содержанием жира 2,5%.

Где больше молочного жира

Главное отличие между продуктами состоит в открытости информации о составе жиров.

Производитель первого мороженого прямо отмечает, что общая массовая доля жира составляет 8%, из которых только 2,4% приходится на молочный жир. То есть примерно 70% жировой составляющей обеспечивает кокосовое масло. Однако есть сливочное масло, которого нет у конкурента.

Мороженое "Разумный выбор" без упаковки/ Телеграф

В мороженом "Полная Чаша" общая жирность выше — 10%, однако производитель не уточняет, сколько именно этого жира является молочным. Учитывая состав, можно предположить, что значительная его часть также имеет растительное происхождение.

Мороженое "Полная чаша" без упаковки/ Телеграф

В чем разница

По составу можно заметить четыре основных отличия:

Содержание жира . "Умный выбор" содержит 8% жира, тогда как в "Полной Чаше" этот показатель составляет 10%. Соответственно, второй продукт более жирный и калорийный. Кроме того, в первом случае производитель открыто указывает, что только 2,4% жира молочный, тогда как относительно второго продукта такой информации нет.

. "Умный выбор" содержит 8% жира, тогда как в "Полной Чаше" этот показатель составляет 10%. Соответственно, второй продукт более жирный и калорийный. Кроме того, в первом случае производитель открыто указывает, что только 2,4% жира молочный, тогда как относительно второго продукта такой информации нет. Калорийность . Разница здесь небольшая, однако в шоколадном мороженом "Разумный выбор" 185 калорий на 100 граммов, тогда как в "Повинной чаше" — 200, и в порции калорийность приблизительная.

. Разница здесь небольшая, однако в шоколадном мороженом "Разумный выбор" 185 калорий на 100 граммов, тогда как в "Повинной чаше" — 200, и в порции калорийность приблизительная. Содержание соли . Именно здесь разрыв наиболее заметен. В товаре из АТБ заявлено только 0,14 г соли на 100 г, тогда как в "Полной Чаше" — 0,43 г, то есть более чем втрое больше.

. Именно здесь разрыв наиболее заметен. В товаре из АТБ заявлено только 0,14 г соли на 100 г, тогда как в "Полной Чаше" — 0,43 г, то есть более чем втрое больше. Вес продукта. Первое мороженое весит 65 г, второе – 60 г.

Какое мороженое вкуснее

Если оценивать только состав, большой разницы между продуктами нет. Оба принадлежат к одной категории мороженого с комбинированным составом сырья и имеют очень похожую рецептуру.

Но, если оценивать весьма субъективно, мороженое из "Сильпо" показалось более похожим на шоколадный пломбир, возможно из-за большей жирности.

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