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Вместо молока – дешевый жир: как отличить качественное мороженое от подделки

Автор
Марина Бондаренко ,
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Как определить качество мороженого еще до первого куска Новость обновлена 30 июня 2026, 11:14
Как определить качество мороженого еще до первого куска. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть одна важная деталь, которая отличает его от других

Мороженое, которое мы привыкли считать простым летним десертом, действительно может потерять свою "репутацию" из-за склада и качества — иногда за яркой упаковкой скрывается совсем не то, что ожидает покупатель.

Как отличить качественное мороженое от дешевых заменителей, рассказала "Телеграфу "заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

По ее словам, настоящее мороженое производится на основе молочных ингредиентов, и оно обычно стоит по меньшей мере в 1,5-2 раза дороже, чем продукты с растительными жирами. Само использование молочного сырья является ключевым показателем качества.

Как отличить качественное мороженое от подделки
Мороженое. Фото: Молодой буковинец

В то же время оба типа могут содержать добавки – стабилизаторы и загустители. В более качественной продукции чаще применяют более современные компоненты, которые могут даже улучшать текстуру и влиять на стоимость.

Эксперт отмечает, что на рынке встречаются три основных варианта: мороженое на основе молока, на основе растительных жиров или смешанные варианты. Самый простой способ разобраться в продукте – внимательно читать состав на упаковке, где всегда указан тип сырья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на что на самом деле указывает ДСТУ на мороженом.

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#Сладости #Состав #Мороженое