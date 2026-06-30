Вместо молока – дешевый жир: как отличить качественное мороженое от подделки

Есть одна важная деталь, которая отличает его от других

Мороженое, которое мы привыкли считать простым летним десертом, действительно может потерять свою "репутацию" из-за склада и качества — иногда за яркой упаковкой скрывается совсем не то, что ожидает покупатель.

Как отличить качественное мороженое от дешевых заменителей, рассказала "Телеграфу "заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

По ее словам, настоящее мороженое производится на основе молочных ингредиентов, и оно обычно стоит по меньшей мере в 1,5-2 раза дороже, чем продукты с растительными жирами. Само использование молочного сырья является ключевым показателем качества.

Мороженое. Фото: Молодой буковинец

В то же время оба типа могут содержать добавки – стабилизаторы и загустители. В более качественной продукции чаще применяют более современные компоненты, которые могут даже улучшать текстуру и влиять на стоимость.

Эксперт отмечает, что на рынке встречаются три основных варианта: мороженое на основе молока, на основе растительных жиров или смешанные варианты. Самый простой способ разобраться в продукте – внимательно читать состав на упаковке, где всегда указан тип сырья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на что на самом деле указывает ДСТУ на мороженом.