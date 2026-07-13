"Мивина" против Reeva: какая вермишель оказалась более качественной

Хотя оба вида вермишели принадлежат к одному бюджетному сегменту, один лучший сразу по трем пунктам.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Хотя мы и живем в эпоху правильного и сознательного питания, фаст-фуд все равно занимает свое место среди самых востребованных товаров на рынке. Особенно вермишель быстрого приготовления – кто-то потребляет ее, ностальгируя по детству, кто-то так перехватывает горячего в дороге или на работе, а кто-то любит ее с похмелья.

Особенно популярны два вида вермишели бюджетного сегмента – "Мивина" и Reeva. Телеграф решил проанализировать, из чего их делают и у которой лучший состав.

Для сравнения выбрали вермишель со вкусом острой курицы. Выяснилось, что однозначно лучший состав у "Мивины", и на то есть сразу 3 причины :

В тесто для вермишели Reeva добавляют пальмовое масло, "Мивину" делают из чистого подсолнечного масла. Кроме дешевых жиров, в тесто Reeva входит искусственный краситель бета-каротин и сложные стабилизаторы-фосфаты (гексаметафосфат натрия, триполифосфат натрия). У "Мивины" же более простой состав — мука, вода, масло, крахмал, соль и два регулятора. "Мивина" имеет в составе 1% сушеного мяса курицы, тогда как у Reeva этот показатель втрое меньше — всего 0,3%. Остальные вкусы подбираются глутаматом, инозинатом и гуанилатом натрия (усилители вкуса), а также искусственными ароматизаторами.

Вермишель "Мивина" со вкусом острой курицы, как выглядит и какой имеет состав

Состав и упаковка вермишели Reeva со вкусом острой курицы

Важно понимать, что в составе обеих продуктов быстрого приготовления нет компонентов, признанных опасными для человека — просто у "Мивины" несколько более "чистый" состав, что может быть важно для тех, кто следит за своим рационом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего действительно делают дешевые пельмени — ответ может вас удивить.