Не пломбір: що показало порівняння дешевого морозива з "АТБ" і "Сільпо"

Один із продуктів має утричі менше солі та нижчу калорійність

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У літню спеку морозиво залишається одним із найпопулярніших десертів, однак навіть схожі на вигляд продукти можуть суттєво відрізнятися за складом. "Телеграф" порівняв морозиво "Повна Чаша" із "Сільпо" та "Розумний вибір" з "АТБ" і з'ясував, у чому між ними різниця.

Ми проаналізували їхній склад, жирність, калорійність і харчову цінність. Аналіз показав, що рецептури десертів багато в чому схожі, однак між ними є відмінності — кожен має особливості, які варто врахувати при покупці.

Морозиво з какао ТМ "Розумний вибір"/ "Телеграф"

Морозиво з какао ТМ "Повна чаша" / "Телеграф"

Обидва продукти — морозиво з комбінованим складом сировини

Обидва морозива виготовлені за ДСТУ 4735 і належать до категорії морозива з комбінованим складом сировини. Це означає, що частину молочного жиру в них замінено рослинним. Що приємно, виробники використовують не пальмову, а кокосову олію. Але чекати за 12-13 грн, а саме стільки коштують обидва види, класичний пломбір не варто.

Що входить до складу

У складі шоколадного морозива ТМ "Розумний вибір": незбиране коров'яче молоко, цукор, вода, кокосова олія, сухе знежирене молоко, какао-порошок, вершкове масло, а також стабілізатори та вафельний стаканчик.

Склад морозива "Розумний вибір"/ "Телеграф"

Морозиво ТМ "Повна Чаша" має дуже схожу рецептуру. До складу входять незбиране молоко, цукор, кокосова олія, сухе знежирене молоко, какао-порошок, стабілізатори та емульгатори, а також вафельний стаканчик.

Склад морозива "Повна чаша"/ "Телеграф"

В обох випадках використовується какао-порошок зі зниженим вмістом жиру 2,5%.

Де більше молочного жиру

Головна відмінність між продуктами полягає у відкритості інформації про склад жирів.

Виробник першого морозива прямо зазначає, що загальна масова частка жиру становить 8%, з яких лише 2,4% припадає на молочний жир. Тобто приблизно 70% жирової складової забезпечує кокосова олія. Проте, є вершкове масло, якого немає в конкурента.

Морозиво "Розумний вибір" без пакування/ Телеграф

У морозиві "Повна Чаша" загальна жирність вища — 10%, однак виробник не уточнює, скільки саме цього жиру є молочним. З огляду на склад можна припустити, що значна його частина також має рослинне походження.

Морозиво "Повна чаша" без пакування/ Телеграф

В чому різниця

За складом можна помітити чотири основні відмінності:

Вміст жиру . "Розумний вибір" містить 8% жиру, тоді як у "Повній Чаші" цей показник становить 10%. Відповідно, другий продукт є більш жирним і калорійним. Крім того, у першому випадку виробник відкрито вказує, що лише 2,4% жиру є молочним, тоді як щодо другого продукту такої інформації немає.

. "Розумний вибір" містить 8% жиру, тоді як у "Повній Чаші" цей показник становить 10%. Відповідно, другий продукт є більш жирним і калорійним. Крім того, у першому випадку виробник відкрито вказує, що лише 2,4% жиру є молочним, тоді як щодо другого продукту такої інформації немає. Калорійність . Різниця тут невелика, однак в шоколадному морозиві "Розумний вибір" 185 калорій на 100 грамів, тоді як у "Повінй чаші" — 200, та в порції калорійність приблизна та сама.

. Різниця тут невелика, однак в шоколадному морозиві "Розумний вибір" 185 калорій на 100 грамів, тоді як у "Повінй чаші" — 200, та в порції калорійність приблизна та сама. Вміст солі . Саме тут розрив найбільш помітний. У товарі з АТБ заявлені лише 0,14 г солі на 100 г, тоді як у "Повній Чаші" — 0,43 г, тобто більш ніж утричі більше.

. Саме тут розрив найбільш помітний. У товарі з АТБ заявлені лише 0,14 г солі на 100 г, тоді як у "Повній Чаші" — 0,43 г, тобто більш ніж утричі більше. Вага продукту. Перше морозиво важить 65 г, друге — 60 г.

Яке морозиво смачніше

Якщо оцінювати лише склад, великої різниці між продуктами немає. Обидва належать до однієї категорії морозива з комбінованим складом сировини та мають дуже схожу рецептуру.

Та, якщо оцінювати вельми суб’єктивно, морозиво з "Сільпо" здалось більш схожим на шоколадний пломбір, можливо через більшу жирність.

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