Не пломбір: що показало порівняння дешевого морозива з "АТБ" і "Сільпо"
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Один із продуктів має утричі менше солі та нижчу калорійність
У літню спеку морозиво залишається одним із найпопулярніших десертів, однак навіть схожі на вигляд продукти можуть суттєво відрізнятися за складом. "Телеграф" порівняв морозиво "Повна Чаша" із "Сільпо" та "Розумний вибір" з "АТБ" і з'ясував, у чому між ними різниця.
Ми проаналізували їхній склад, жирність, калорійність і харчову цінність. Аналіз показав, що рецептури десертів багато в чому схожі, однак між ними є відмінності — кожен має особливості, які варто врахувати при покупці.
Обидва продукти — морозиво з комбінованим складом сировини
Обидва морозива виготовлені за ДСТУ 4735 і належать до категорії морозива з комбінованим складом сировини. Це означає, що частину молочного жиру в них замінено рослинним. Що приємно, виробники використовують не пальмову, а кокосову олію. Але чекати за 12-13 грн, а саме стільки коштують обидва види, класичний пломбір не варто.
Що входить до складу
У складі шоколадного морозива ТМ "Розумний вибір": незбиране коров'яче молоко, цукор, вода, кокосова олія, сухе знежирене молоко, какао-порошок, вершкове масло, а також стабілізатори та вафельний стаканчик.
Морозиво ТМ "Повна Чаша" має дуже схожу рецептуру. До складу входять незбиране молоко, цукор, кокосова олія, сухе знежирене молоко, какао-порошок, стабілізатори та емульгатори, а також вафельний стаканчик.
В обох випадках використовується какао-порошок зі зниженим вмістом жиру 2,5%.
Де більше молочного жиру
Головна відмінність між продуктами полягає у відкритості інформації про склад жирів.
Виробник першого морозива прямо зазначає, що загальна масова частка жиру становить 8%, з яких лише 2,4% припадає на молочний жир. Тобто приблизно 70% жирової складової забезпечує кокосова олія. Проте, є вершкове масло, якого немає в конкурента.
У морозиві "Повна Чаша" загальна жирність вища — 10%, однак виробник не уточнює, скільки саме цього жиру є молочним. З огляду на склад можна припустити, що значна його частина також має рослинне походження.
В чому різниця
За складом можна помітити чотири основні відмінності:
- Вміст жиру. "Розумний вибір" містить 8% жиру, тоді як у "Повній Чаші" цей показник становить 10%. Відповідно, другий продукт є більш жирним і калорійним. Крім того, у першому випадку виробник відкрито вказує, що лише 2,4% жиру є молочним, тоді як щодо другого продукту такої інформації немає.
- Калорійність. Різниця тут невелика, однак в шоколадному морозиві "Розумний вибір" 185 калорій на 100 грамів, тоді як у "Повінй чаші" — 200, та в порції калорійність приблизна та сама.
- Вміст солі. Саме тут розрив найбільш помітний. У товарі з АТБ заявлені лише 0,14 г солі на 100 г, тоді як у "Повній Чаші" — 0,43 г, тобто більш ніж утричі більше.
- Вага продукту. Перше морозиво важить 65 г, друге — 60 г.
Яке морозиво смачніше
Якщо оцінювати лише склад, великої різниці між продуктами немає. Обидва належать до однієї категорії морозива з комбінованим складом сировини та мають дуже схожу рецептуру.
Та, якщо оцінювати вельми суб’єктивно, морозиво з "Сільпо" здалось більш схожим на шоколадний пломбір, можливо через більшу жирність.
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