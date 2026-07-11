"Тепловой остров" Киев: климатолог объяснил, почему в столице всегда жарче

Если человечество не будет принимать действенные меры, ситуация с высокими температурами будет только ухудшаться

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В Киеве летом температура воздуха в среднем на 5 градусов выше, чем в селах и небольших городках Киевщины. Жару повышает плотная застройка и асфальтовое покрытие.

Об этом "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг: Жара +40 в Украине — не предел, а зиму "теряем": климатолог поразил прогнозом на 10 лет

По его словам, на открытом солнце в обеденное время в больших городах — Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Днепре и т.п. столбики термометров могут подниматься до отметки в 43 градуса. Это возможно на фоне современных тенденций потепления и сокращения количества зеленых насаждений в городах.

"Причина — эффект "теплового острова": летом в Киеве воздух в среднем на 5°C теплее, чем в селах и небольших городках Киевщины, из-за сплошной застройки и асфальтового покрытия", — пояснил специалист.

Какая погода будет в Киеве в ближайшие дни

Сейчас столица, как и остальная Украина, отдыхает от жары конца июня. В воскресенье и на следующей неделе в Киеве днем воздух будет максимально прогреваться до +27 градусов, прогнозирует сайт meteofor. По ночам столбики термометров будут показывать 14-19 градусов тепла. До пятницы практически каждый день вероятны дожди.

Погода в Киеве 11-17 июля. Фото: meteofor

Ранее кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что погода в июле будет нестабильной. От сильных дождей, гроз и местами шквального ветра, до возвращения сильной жары.