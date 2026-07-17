В Украине стали называть детей необычным именем: оно далеко не украинское и его носят известные люди

мя ирландского происхождения попало в список самых редких за первое полугодие 2026 года

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Минюст публикует список популярных и редких имен в Украине за первое полугодие 2026 года. Наряду с двойными, религиозными и архаическими часть имен имеет иностранное происхождение. Украинцы называли мальчиков: Амир, Леон, Себастиан, Дайан, Лиам, Килиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.

"Телеграф" расскажет об имени Килиан, оказавшемся в списке на шестой позиции. Она имеет ирландское происхождение.

Популярные и редкие имена детей в Украине/Министерство юстиции

Значение имени Килиан (Киллиан)

Происхождение и точное значение имени не полностью однозначно. Чаще его связывают с древнеирландским словом "cill", что означает "церковь", "монастырская келья". Поэтому имя иногда переводят как "маленькая церковь" или "тот, кто связан с церковью".

Есть и другая версия, по которой оно может происходить от гельского слова ceallach, связанного со значениями "борьба", "спор" или "воин". По этому имени также приписывают символические значения "сильный", "борец", "воин".

Имя стало известно в Европе благодаря святому Килиану — ирландскому миссионеру VII века, проповедовавшему христианство во Франконии (территория современной Германии) и погибшему мученической смертью. Он является покровителем города Вюрцбурга. Это имя распространено в Ирландии, Франции, Германии и новом пике популярности начало набирать в конце 2010-х. Из-за разной грамматики языков, может писаться со значительными отличиями.

Известные люди с именем Килиан

Килиан Мбаппе (Kylian Mbappé) – один из самых известных современных футболистов, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Именно благодаря ему вариант написания Kylian стал особенно популярен во франкоязычных странах.

Киллиан Мерфи (Cillian Murphy) — ирландский актер, известный по фильмам "Оппенгеймер", "Начало", сериалом "Острые козырьки". Его имя имеет тот же ирландский корень и из-за удвоения в английском языке его иногда сохраняют и в украинском.

Килиан Мерфи, актер

Килиан Жорнет (Kilian Jornet) – испанский профессиональный бегун на длинные дистанции и лыжник-альпинист. На его счету победы в ультрамарафонах Ultra-Trail du Mont-Blanc, Grand Raid, Western States и Hardrock.

Килиан Хеннесси (Kilian Hennessy) – французский предприниматель, парфюмер и наследник легендарной династии основателей коньячного дома Hennessy.

Ранее "Телеграф" рассказывал об одном из популярных женских имен в Украине — Соломия. Оно также вошло и в рейтинг за первое полугодие 2026 года.