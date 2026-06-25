"Максимецько" и не только: самые интересные формы имени Максим, о которых мало кто знает
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Имя Максим имеет немало нежных и необычных форм, хотя большинство людей использует только сокращение Макс
Максим уже много лет входит в число самых популярных мужских имен в Украине. Оно звучит современно, легко произносится и имеет немало красивых ласковых форм, среди которых есть как хорошо известные, так и довольно редкие варианты.
Подробнее о них расскажет "Телеграф".
Имя Максим происходит от латинского слова maximus, что означает "величайший", "величайший" или "старший". Во времена Древнего Рима это было почетное прозвище, которое впоследствии превратилось в личное имя и распространилось по всей Европе.
В украинском языке существует много кротких и сокращенных форм этого имени. Чаще Максима называют Максом, Максимком или Максимчиком.
Однако словари украинских собственных имен и народная традиция сохранили гораздо больше вариантов.
В частности, к ласковым формам имени Максим также относятся:
- Максимонько;
- Максимочко;
- Максимець;
- Максимусь;
- Максимуня;
- Максимунь;
- Максимуньо;
- Максимцьо;
- Максик;
- Максюня;
- Максюнь;
- Максюньо;
- Максимецько.
Разнообразие кротких форм демонстрирует, насколько гибок и образен украинский язык. Так что Максима можно назвать не только привычным Максом, но и теплыми домашними обращениями.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из ваших знакомых можно назвать Аликом, Лелем или Лесиком.