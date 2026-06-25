Укр

"Максимецько" и не только: самые интересные формы имени Максим, о которых мало кто знает

Автор
Юлия Закирова
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Автор
Удивите друга необычным обращением
Удивите друга необычным обращением. Фото Телеграф

Имя Максим имеет немало нежных и необычных форм, хотя большинство людей использует только сокращение Макс

Максим уже много лет входит в число самых популярных мужских имен в Украине. Оно звучит современно, легко произносится и имеет немало красивых ласковых форм, среди которых есть как хорошо известные, так и довольно редкие варианты.

Подробнее о них расскажет "Телеграф".

Имя Максим происходит от латинского слова maximus, что означает "величайший", "величайший" или "старший". Во времена Древнего Рима это было почетное прозвище, которое впоследствии превратилось в личное имя и распространилось по всей Европе.

В украинском языке существует много кротких и сокращенных форм этого имени. Чаще Максима называют Максом, Максимком или Максимчиком.

Однако словари украинских собственных имен и народная традиция сохранили гораздо больше вариантов.

В частности, к ласковым формам имени Максим также относятся:

  • Максимонько;
  • Максимочко;
  • Максимець;
  • Максимусь;
  • Максимуня;
  • Максимунь;
  • Максимуньо;
  • Максимцьо;
  • Максик;
  • Максюня;
  • Максюнь;
  • Максюньо;
  • Максимецько.

Разнообразие кротких форм демонстрирует, насколько гибок и образен украинский язык. Так что Максима можно назвать не только привычным Максом, но и теплыми домашними обращениями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из ваших знакомых можно назвать Аликом, Лелем или Лесиком.

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#Украинский язык #Имя