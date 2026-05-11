Родители хотели мальчика, а родилась девочка: какое необычное имя носит украинка

Она показала свой документ, как доказательство

Украинка соцсети Threads поделилась своим редким именем Аполлинария, после чего в сети начал набирать популярность тренд, где люди показывают свои необычные или неожиданные имена.

К обсуждению присоединилась еще одна девушка под ником "youngsweetiiee", которая показала документ, где ее имя записано как Никита. Она обратила внимание, что ударение в ее случае падает на "А", и в шутку объяснила, что родители ожидали мальчика, а родилась девочка. В комментариях она также подтвердила этот факт.

Пользователи предполагали, что имя могло быть связано с украинской поп-группой "NikitA", однако автор опровергла это. По ее словам, во время беременности на УЗИ постоянно говорили, что будет мальчик, родители уже выбрали имя Никита, но в последний момент родилась девочка, и пришлось менять решение.

В комментариях другие украинцы стали делиться подобными историями. Одна из пользователей написала, что ее мама тоже ожидала сына, но из-за рождения девочки она имела разные вариации имени — от Саши и Олексы до Леси и даже "Шуры". Автор сообщения также добавила, что ее в детстве называли Никитос, Никитка и другими уменьшительными формами.

Пользователи поделились своими комментариями под сообщением. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое редкое имя носит девушка. Она одна такова на всю Украину.